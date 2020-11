Continua la maratona delle prelibatezze della Penisola e quelle di respiro più internazionale attraverso la rubrica di cucina che porta il nome di ProiezionidiBorsa. Un contenitore di ricette della tradizione e preparazioni innovative da copiare per arricchire la lista dei piatti “must have” da conoscere e provare assolutamente. Più volte, la Redazione ha proposto dessert e ricette che fanno della mela la regina della cucina. E tra le innumerevoli versioni, dolci e salate, non poteva mancare la sbriciolata semplice alle mele. Unica, veloce e buonissima, questa ricetta è friabile e morbida al punto giusto. Di seguito, tutto l’occorrente per la sua preparazione.

Ingredienti

300 g di farina tipo 00;

1 uovo;

140 g di zucchero semolato;

120 g di burro;

limone;

1 bustina di lievito per dolci;

Sale q.b.

Per il ripieno

3 mele, consigliate le “Golden“;

2 cucchiai di zucchero;

15 g di fecola di patate;

1 cucchiaino di cannella;

1 limone succo.

Ricetta semplice della sbriciolata alle mele, un amore senza fine. Procedimento

Per prima cosa bisogna occuparsi del ripieno. Si parte dalle mele che dovranno essere lavate, sbucciate, tagliate a dadini e inserite in una ciotola con il succo di un limone. Aggiungere, poi, lo zucchero, la fecola di patate e la cannella. Mescolare con un cucchiaio e lasciar riposare per circa mezz’ora.

Successivamente, versare in un’altra ciotola la farina setacciata e anche il lievito. Introdurre il burro a pezzetti e amalgamare con cura, aggiungendo anche la buccia grattugiata di un limone, lo zucchero, l’uovo e un pizzico di sale. Il composto non si presenterà molto omogeneo ma il segreto della sbriciolata è proprio questo.

Prendere una tortiera e rivestirla con un foglio di carta da forno. Versare metà composto e ricoprire con il ripieno di mele lasciato da parte precedentemente. Ricoprire con il composto restante. Far cuocere a 180° per circa 35-40 minuti. Una volta cotta, spolverare la sbriciolata con lo zucchero a velo.

Se “Ricetta semplice della sbriciolata alle mele, un amore senza fine” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Torta di mele in padella, la ricetta vincente dell’ultimo minuto“.