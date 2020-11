Piccoli peccati di gola dall’animo che profuma di un’antica fragranza. Un involucro croccante che nasconde un cuore di deliziosa mela. Il grande classico del dessert alle mele si trasforma in irresistibili biscotti. Questa sera, il Team di ProiezionidiBorsa all’interno della rubrica di cucina più gustosa degli ultimi tempi, presenta i biscotti alle mele senza burro. Una ricetta più leggera che farà sentire meno in colpa i Lettori più golosi. Di seguito, tutto l’occorrente per una decina di biscotti.

Ingredienti

370 g di farina tipo 00;

1 uovo;

100 g di zucchero;

80 ml di olio di semi;

50 ml di latte;

1 limone;

1/2 bustina di lievito per dolci

Per il ripieno

3 mele, possibilmente le “Golden“;

30 g di marmellata al limone;

1 pizzico di cannella.

Irresistibili biscotti di mela più leggeri senza burro. Procedimento

Realizzare i biscotti di mela non è difficile. In poche mosse è possibile mettere in tavola un dessert sfizioso che può essere servito anche a colazione o a merenda accompagnato da una tazza di tè caldo. Il primo passaggio è quello di creare l’impasto dei biscotti. In una ciotola, lavorare l’uovo con lo zucchero. Poi, aggiungere l’olio, la farina setacciata, la scorza grattugiata di un limone, il latte e la mezza bustina di lievito per dolci.

Mescolare con cura per evitare la creazione di grumi. Quando il composto risulta omogeneo e liscio avvolgere con la pellicola alimentare trasparente e lasciare riposare in frigorifero.

Intanto, lavare, sbucciare e tagliare a dadini le mele. In un pentolino far cuocere le mele con la marmellata e un pizzico di cannella. Una volta ammorbidite, schiacciare le mele con una forchetta. Stendere la pasta, lasciata precedentemente in frigo e con un coppapasta creare tanti piccoli cerchi. Al centro del biscotto versare il ripieno di mele e richiudere con un altro disco di pasta. Sigillare bene i bordi. Disporre i biscotti su una teglia rivestita con un foglio di carta da forno e far cuocere a 180 gradi per 15 minuti circa. Prima di servire si consiglia una spolverata di zucchero a velo.

