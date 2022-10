Ricetta funghi champignon al forno light con mozzarella e tempi di cottura

Ogni stagione porta sulla nostra tavola piatti tipici cucinati con quello che offre l’esplosione naturale del periodo. In autunno tocca ai funghi, tra cui molto apprezzati sono i deliziosi champignon. Piccoli, tondi e bianchi, sarebbero ricchi di fibre, proteine e importanti sali minerali come lo zinco.

Per l’occasione illustreremo una ricetta per la loro preparazione in cucina. Resa più leggera grazie alla cottura in forno e che vede gli champignon accostati a un formaggio come la mozzarella. E conditi da cipolla, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Si tratta di un secondo gustoso ed economico, ideale da servire in una pirofila in terracotta, utile a mantenere il piatto caldo. Scopriamo gli ingredienti utili alla sua realizzazione insieme ai giusti tempi di cottura.

Ingredienti

Per preparare questo interessante e gustoso secondo a base di funghi e formaggio avremo bisogno di:

300 g di funghi champignon;

200 g di mozzarella;

una cipolla rossa;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Scopriamo ora come procedere.

Ricetta funghi champignon al forno light con mozzarella

Per iniziare prendiamo gli champignon e laviamoli per bene sotto un getto di acqua corrente fredda. Asciughiamoli piano con un canovaccio pulito e tagliamoli a fette con un coltello. Prendiamo ora una padella e riempiamola di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo una cipolla rossa tagliata a fette, accendiamo la fiamma e facciamo rosolare. Dopo 1 minuto uniamo gli champignon e stufiamo per 10 minuti.

Spegniamo la fiamma e prendiamo due pirofile. Ungiamo ciascuna con l’olio extravergine di oliva e versiamovi i funghi cotti. Aggiustiamo di sale e pepe e mescoliamo con un cucchiaio. Adagiamo quindi, in ogni pirofila e sopra ai funghi, 100 g di mozzarella. Ecco la semplicissima ricetta funghi champignon al forno light con mozzarella. Che non è finita qui perché manca l’infornata con il corretto tempo di cottura.

Cottura e consigli

È il momento di infornare il nostro piatto a 180 gradi per una corretta tempistica di 20 minuti. Questo è infatti il tempo necessario affinché la mozzarella si fonda perfettamente lasciando una deliziosa crosta sui funghi. Successivamente gli champignon al forno si potranno portare in tavola caldi. La stessa ricetta può essere realizzata anche con altri tipi di funghi. Nel caso non avessimo gli champignon potremmo, infatti, sostituirli con chiodini o pioppini.

Anche la mozzarella si può sostituire con altri formaggi, come il fiordilatte, la provola o la scamorza. La portata può essere particolarmente ideale per sostituire un piatto di carne, per chi non la desidera, per chi sia vegetariano o voglia qualcosa di leggero.

