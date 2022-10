Come investire sulle Borse azionarie dalla prossima settimana

Il ribasso annuale dei mercati internazionali potrebbe essere stato archiviato, e dai livelli attuali potrebbero salire di almeno il 15/20% nei prossimi 3/6 mesi.

C’è da dire che i problemi e le preoccupazioni che hanno portato a questo movimento, sono ancora tutti in corso, e non è facile che vengano presto archiviati.

Cosa ha portato al forte ribasso degli ultimi mesi?

Inflazione galoppante: come da loro indicazioni, le Banche centrali non hanno ancora concluso il rialzo dei tassi;

la guerra in Ucraina diventa sempre più preoccupante, e la situazione potrebbe sfuggire di mano portando all’uso di armi nucleari;

il caro energia che insieme all’inflazione potrebbe portare presto a una recessione economica. A tal proposito inizia a preoccupare come i risparmiatori potranno affrontare l’inverno, e le temperature rigide con gli aumenti stratosferici delle bollette. Il riscaldamento è l’argomento che preoccupa tutti. A tal proposito ecco quanto costa la legna da ardere e quanto si spende per il camino.

In questo contesto, e dopo l’andamento delle ultime settimane, come investire sulle Borse internazionali per cercare di ottenere un rendimento positivo?

Ciclicità a favore per un rialzo dei mercati

La scadenza del nostro ultimo setup annuale (i precedenti come da grafico erano stati: 28 marzo, 5 luglio e 16 agosto), insieme alla ciclicità che vuole ottobre mese di bottom, potrebbe portare a un rialzo del 15/20% nei prossimi 3/6 mesi. Questo movimento atteso potrebbe essere sfruttato per diversficare i propri investimenti comprando anche 5 azioni a Piazza Affari sottovalutate e con alto dividendo.

Quali sono i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione? Come investire sulle Borse azionarie?

Solo chiusure della prossima settimana inferiori ai seguenti livelli potrebbero mettere in discussione il rally natalizio:

Dax Future

12.390

Eurostoxx Future

3.355

Ftse Mib Future

20.750

S&P 500 Index

3.638.

Questi livelli varieranno ogni 7/15 giorni e potranno essere seguiti nel punto sui mercati.

Se il rialzo continuerà, quali potrebbero essere gli obiettivi raggiungibili nei prossimi 3 mesi?

Dax Future

14.705

Eurostoxx Future

3.839

Ftse Mib Future

24.580

S&P 500 Index

4.119.

