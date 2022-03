Se cerchiamo un frutto dalla consistenza morbida e dal gusto dolce, la banana è proprio l’alimento giusto. Molto amato sia dai grandi che dai bambini, è uno dei frutti più consumati al Mondo.

Si può mangiare dopo i pasti principali, come spuntino o al termine di una sessione di sport. Ma è ottima anche da frullare e utilizzare per la preparazione di dolci. Le banane possono anche sostituire le uova, perché hanno delle proprietà leganti e inumidiscono l’impasto.

Quindi parliamo di un frutto molto versatile che fa anche bene alla salute. Infatti, le banane sarebbero una buona fonte di vitamine e minerali (il potassio in particolare).

Il famoso trucchetto della pellicola

Ma la banana è anche un frutto che deperisce in fretta. In poco tempo diventano mollicce e si anneriscono. Infatti, è fondamentale scegliere, al momento dell’acquisto, quelle migliori. Se preferiamo delle banane dolci da mangiare subito, dobbiamo prediligere quelle più mature.

Ma in realtà, questo frutto deve essere acquistato al giusto grado di maturazione. È necessario sempre controllare che non abbiano macchie nere.

Per evitare che le banane maturino troppo in fretta, allora, dobbiamo assolutamente conoscere il trucchetto della pellicola. Basterà avvolgere il picciolo, dell’intero casco di banane, proprio nella pellicola per alimenti. Questo impedirà la produzione dell’etilene, una sostanza gassosa che avvia la maturazione.

Oltre alla pellicola ecco come conservare e non far annerire le banane grazie a questi trucchetti molto utili

Dopo aver scoperto il trucchetto della pellicola, parliamo di qualche altro metodo per evitare che le banane anneriscano in fretta.

Ricordiamo che questo frutto conservato in qualunque sacchetto tende a maturare velocemente. Ma anche gli sbalzi di temperatura possono aggravare la situazione. Infatti, conserviamo le banane in un luogo buio e asciutto e mai vicino alle fonti di calore o in prossimità delle finestre.

Per evitare che maturino troppo in fretta, non posizioniamo le banane vicino alle mele, alle pesche, all’avocado e ai pomodori. Questi alimenti potrebbero rilasciare etilene. Anche un luogo poco ventilato favorirebbe il processo di maturazione.

Se abbiamo dello spazio a disposizione, possiamo anche appendere il nostro frutto, così da evitare ammaccature.

Infine, utilizziamo la tecnica del congelamento. Basterà tagliare a pezzi le banane, inserirle all’interno dei sacchetti di platica e posizionarli in freezer. Naturalmente, le banane conservate in questo modo serviranno per la preparazione di gelati o frullati.

Quindi, oltre alla pellicola ecco come conservare il nostro frutto ed evitare che deperisca in fretta.

