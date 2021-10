Quando arriva il freddo, non c’è niente di meglio che tornare a casa e mettersi a tavola per mangiare un bel piatto caldo.

Questa ricetta è proprio ciò che scalderà le nostre serate, rendendole anche sfiziose e, perché no, così buone da leccarsi le dita. Prepareremo un buonissimo secondo di carne a base di pollo.

Si tratta di un’ottima scelta perché, oltre a essere una carne magra, rientra tra gli alimenti toccasana per il cervello che allontanerebbero Alzheimer e demenza senile.

Preparato con questa ricetta, non sarà per niente difficile mangiare il pollo, perché rimarrà davvero morbido, soprattutto grazie all’accompagnamento di una salsina speciale. Il tutto profumerà di arancia inebriante, con il tocco speciale della salsa di soia che renderà il piatto estremamente squisito. Vorremo fare il bis senza dubbio. Iniziamo subito.

Questi squisiti bocconcini caldi di pollo caramellati con questa salsa speciale sono così buoni che faremo il bis

Ingredienti:

400 gr di petto di pollo;

50 gr di succo d’arancia;

30 gr di salsa di soia,

15 gr di miele;

15 ml di aceto;

20 ml di olio EVO;

mezzo cucchiaino di maizena;

sale q.b.;

aglio in polvere q.b.;

mezza cipolla rossa piccola.

Procedimento

Per prima cosa dovremo preparare il composto per la marinatura. In un contenitore mettiamo un pizzico d’aglio in polvere, la cipolla tagliata finemente, la salsa di soia, l’aceto, il miele e il succo d’arancia.

Iniziamo a mescolare tutto, quindi aggiungiamo un po’ di sale per insaporire.

A parte, dedichiamoci alla preparazione del pollo. Tagliamo le fettine in pezzi non troppo grandi per creare dei bocconcini. Attenzione: i bocconcini non dovranno essere né troppo grandi, né troppo piccoli.

Anneghiamo i bocconcini

Ora disponiamo i bocconcini di pollo su un unico livello all’interno di una pirofila e bagniamoli con la marinatura preparata in precedenza. A questo punto copriamo la pirofila con un foglio di carta stagnola, quindi mettiamo in frigo per almeno 1 ora.

Terminato il tempo, dividiamo i bocconcini di pollo dal liquido e teniamo quest’ultimo da parte.

La cottura del pollo

Prepariamo una pentola tipo bistecchiera per cuocere la carne. Mettiamola sul fuoco, posizioniamo i bocconcini e lasciamoli cuocere per 4-5 minuti, girandoli su entrambi i lati. Durante la cottura aggiungiamo metà del composto della marinatura sulla carne.

Prepariamo la salsa sfiziosa

L’altra metà della marinatura la utilizzeremo per preparare una salsina da leccarsi i baffi. Aggiungiamo a quest’ultima la maizena, mescolando accuratamente. In questa fase dovremo fare attenzione a non lasciare grumi.

Ora mettiamo il composto sul fuoco e mescoliamo finché la salsa non sarà densa. Aggiungiamo nella salsa calda i bocconcini di pollo e mescoliamo il tutto. Ed ecco che il nostro piatto è pronto!

Capiremo subito perché questi squisiti bocconcini caldi di pollo caramellati con questa salsa speciale sono così buoni che faremo il bis!

