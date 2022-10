Ricco di fibre e antiossidanti questo alimento terrebbe a bada il colesterolo

Sembra incredibile, fino a qualche anno fa ci sembrava di poter mangiare qualunque cosa senza riscontrare il minimo problema. Purtroppo però con il passare del tempo, specialmente dopo i 50 anni, le cose cominciano a cambiare e il nostro corpo reagisce in modo differente. In particolare cominciano a suonarci nelle orecchie sempre più frequentemente le parole “colesterolo, trigliceridi e glicemia”. Questi superata una certa età diventano un vero e proprio tormentone e pertanto sarà necessario modificare le nostre abitudini. Tuttavia nessuno ha mai detto che cambiare abitudini significa smettere di mangiare con gusto. Di seguito vedremo un alimento ricco di fibre e antiossidanti, ideale per le diete e per regolarizzare l’attività intestinale.

Il riso venere è un alimento straordinario che, oltretutto, ha il vantaggio di essere senza glutine. Grazie alla sua abbondanza di fibre insolubili il riso venere sarebbe in grado di stimolare la motilità intestinale e pertanto smaltire accumuli di colesterolo cattivo. Inoltre il riso venere acquisisce il classico colore nero grazie agli antociani, la molecola che conferisce colore agli alimenti. Gli antociani sono antiossidanti e pertanto utili alla lotta contro radicali liberi e invecchiamento. Il riso venere sarebbe inoltre ricco di minerali come il selenio, anch’esso utile contro lo stress ossidativo, calcio, ferro e magnesio. Inoltre il riso venere conterrebbe il 10% di proteine, dato superiore rispetto al canonico riso bianco.

Stesso discorso può essere fatto per il selenio, di 2 volte superiore rispetto al riso bianco, e il ferro che addirittura lo è di 4 volte.

Spesso impiegato nelle ricette estive, il riso venere può essere tranquillamente utilizzato anche con il freddo, magari per il pranzo al lavoro o una cena veloce.

Esistono molte ricette da realizzare con il riso venere e tutte estremamente veloci. Potremmo ad esempio condire il riso già lessato con delle mele, del petto di tacchino, un formaggio magro e delle noci per fare il pieno di vitamine, proteine e fibre. Infatti tra gli alimenti utili alla lotta al colesterolo e al fegato grasso ci sarebbero proprio le mele.

Se invece vogliamo abbinarlo al pesce ma non vogliamo il solito gamberi e zucchine possiamo sbizzarrirci con qualcosa di più esotico. Ad esempio possiamo condire il nostro riso con del salmone, dell’avocado, pomodorini, semi di chia e un generoso giro di olio di oliva extravergine.

