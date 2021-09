Molte di noi amano cambiare frequentemente il proprio look di capelli. Molto spesso, chi ha i capelli lisci fa di tutto per renderli ricci e chi li ha naturalmente ricci vorrebbe che fossero lisci.

Grazie alle moderne tecnologie, è abbastanza facile cambiare forma ai propri capelli, ormai ci sono molti strumenti che, senza danneggiare i capelli, li acconciano nei modi più svariati.

Se vogliamo ottenere una piega riccia, abbiamo numerose opzioni. Possiamo usare un classico ferro arriccia capelli oppure una piastra. In alternativa, possiamo usare i classici bigodini rigidi oppure quelli più sottili e morbidi, da lasciare tutta la notte per una piega duratura. Possiamo, inoltre, usare il vecchio trucco della nonna che abbiamo visto in questo articolo e che consiste nell’arrotolare le ciocche in strappi di carta igienica e lasciare riposare una notte.

Oggi, però, vogliamo parlare di una tecnica usatissima da molte persone, semplice, rapida e soprattutto efficace.

Ricci perfetti in due minuti con questo oggetto che abbiamo tutti in casa

Quello che dovremo fare è procurarci un foulard di medie dimensioni e piegarlo su se stesso per ottenere un lungo rettangolo. Ora dovremo posizionare il centro del foulard sulla cima della testa, in modo che i due lati scendano, uno a destra e uno a sinistra della nostra testa.

Dividiamo a metà la nostra chioma, preferibilmente umida, e iniziamo ad attorcigliare i capelli attorno alla stoffa del foulard. Ripetiamo la stessa operazione da entrambi i lati e poi fissiamo con un elastico le due ciocche in modo che non si muovano.

Ora possiamo lasciare in posa anche per tutta la notte, in quanto la stoffa si adatta perfettamente alla testa e non darà fastidio. In alternativa, già dopo 4 ore di posa potremo sciogliere il foulard e liberare le ciocche. Rimarremo strabiliati dal risultato: avremo ottenuto dei ricci spettacolari, perfettamente definiti e soprattutto che dureranno molto a lungo.

Grazie a questa semplice tecnica non avremmo più bisogno di strumenti che usano il calore per fare la piega. In questo modo eviteremo di danneggiare sia i capelli che il cuoio capelluto e i nostra chioma sarà visibilmente più bella, lucida e sana. Ecco, quindi, che avremo ricci perfetti in due minuti con questo oggetto che abbiamo tutti in casa. Potremo realizzare una splendida messa in piega riccia ogni volta che lo vorremo, basta un semplice foulard!