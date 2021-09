Prendersi cura dell’orto e fare giardinaggio non sono sempre attività semplici. Oltre a richiedere molto tempo e fatica, le nostre piante sono spesso minacciate da parassiti, insetti ed altri animali.

In un precedente articolo abbiamo spiegato che pochissimi lo comprano ma questo straordinario prodotto biologico elimina definitivamente le cimici dai nostri pomodori. Le cimici sono animali estremamente dannosi per le nostre colture.

Allo stesso modo, anche le lumache possono danneggiare le nostre piante ed oggi la Redazione vuole dare una soluzione ai suoi Lettori. Pochi sanno che per allontanare le lumache dall’orto basta un solo ingrediente naturale.

Infatti, non molti conoscono questo prodotto e le sue proprietà contro le lumache. Usarlo è estremamente semplice ed è un prodotto amico dell’ambiente. Usarlo infatti non comprometterà in alcun modo le nostre colture.

Perché è importante mandarle via

Le lumache sono particolari tipi di molluschi. Coloro che possiedono un orto devono sapere che questi animali possono essere estremamente dannosi per le nostre colture.

Infatti, le lumache mangiano le foglie delle piante e dei fiori. Questi animali si accaniscono sia su piante giovani, sia su piante più adulte danneggiandole irreparabilmente. Se le lumache colpiscono piante nelle prime fasi della crescita vegetativa possono addirittura distruggere completamente gli ortaggi.

Le lumache agiscono solitamente di notte e possono rilasciare sulle piante sia uova sia escrementi. La loro presenza può renderci il colpito di curare l’orto molto difficile. Ecco perché, oggi, vogliamo spiegare in che modo tenerle lontane.

Pochi sanno che per allontanare le lumache dall’orto basta un solo ingrediente naturale

Per evitare l’attacco delle lumache sui nostri ortaggi, possiamo usare un prodotto davvero efficace. Si chiama sepiolite ed è una polvere di roccia che possiede una grandissima qualità.

Essa è in grado di assorbire grandi quantità di acqua. Come sappiamo, le lumache non amano gli ambienti asciutti e in questo modo desisteranno dall’attaccare le nostre colture.

Creare, quindi, una barriera di sepiolite è un modo per tenere lontane le lumache. Questo rimedio è efficace perché appena la lumaca proverà a superare la barriera, la sepiolite le rimarrà attaccata al corpo. In questo modo, le lumache si allontaneranno facilmente.

Possiamo anche utilizzare prodotti meno specifici come la polvere di caffè o la sabbia, ma sono meno efficaci della sepiolite.

Come utilizzarla

Possiamo usare la sepiolite anche per le piante da vaso sui balconi e sui terrazzi. Per farlo prendiamo un cucchiaio e distribuiamo la sepiolite attorno al vaso.

Il cordone di sepiolite dovrà essere largo un paio di centimetri. Se la pianta non si trova in un vaso sarà comunque sufficiente crearle attorno un cordone di sepiolite.

Questo metodo è molto efficace per difendere le nostre piante dalle lumache. Inoltre, la sepiolite non fa male alle nostre colture, è ammessa in agricoltura biologica e non uccide le lumache. Le lumache semplicemente desisteranno e andranno via.