Se anche noi siamo frustrati dal fatto che le bevande fresche appena tolte dal frigo sembrano riscaldarsi troppo in fretta, non diamoci per vinti. Esiste una soluzione banale e semplicissima per mantenere fresca a lungo la nostra bevanda, e non consiste nel riempirla di cubetti di ghiaccio. Possiamo utilizzare un trucco molto semplice, che specialmente durante le giornate afose ci permette di avere una bevanda sempre fresca per lungo tempo, ad esempio se stiamo lavorando alla scrivania, o se vogliamo portarla fuori casa per consumarla in un secondo momento. Ma qual è esattamente questo trucco? Si tratta di qualcosa di semplicissimo, che occuperà meno di un minuto del nostro tempo. Che cosa si intende per trucco della mezza acqua? Scopriamolo insieme.

Il trucco della mezza bottiglia d’acqua nel freezer per avere sempre una bevanda fresca a lungo

Semplicissimo, basta procedere in questo modo: prendiamo una bottiglia, riempiamola fino all’incirca a metà di acqua, e poi mettiamola in freezer, coricata. Lasciamola in freezer fino a quando l’acqua contenuta non si sarà ghiacciata. Quando vorremo una bevanda freschissima, basterà tirarla fuori dal freezer, aggiungere dell’acqua a temperatura ambiente, e potremo berla subito.

È questo il trucco della mezza bottiglia d’acqua nel freezer per avere sempre una bevanda fresca a lungo. Ma quali sono i vantaggi? Innanzitutto, riempiendo la bottiglia solo a metà prima di metterla in freezer, potremo berla subito una volta estratta, e riempita con acqua a temperatura ambiente. Se avessimo ghiacciato la bottiglia piena, avremmo dovuto aspettare parecchio prima di poterla bere. In secondo luogo, l’acqua verrà rinfrescata dal ghiaccio presente, e potremo continuare ad aggiungere altra acqua fino a quando il ghiaccio sarà completamente sciolto, godendoci la nostra bevanda più a lungo.

Vediamo però alcune accortezze.

Alcune accortezze

Quando posizioniamo la bottiglia nel freezer, dobbiamo avere cura che l’acqua non copra completamente il collo, altrimenti una volta ghiacciata, non riusciremo a riempirla con l’acqua a temperatura ambiente. Per assicurarci che il collo della bottiglia rimanga libero, posizioniamo la bottiglia in freezer con il collo un po’ rialzato.

Una seconda accortezza: è meglio utilizzare una bottiglia di plastica, che è meno fragile rispetto a una di vetro. Se decidiamo di ghiacciare una bottiglia piena, non bisognerebbe mai usare una bottiglia di vetro, perché l’acqua, espandendosi, potrebbe spaccare la bottiglia.

A proposito di freezer, ecco un consiglio per congelare il pane senza occupare troppo spazio nel freezer e senza neanche una briciola.