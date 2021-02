I capelli sono una parte delicata e particolare del corpo. Ricoperta di attenzione come poche altre, spesso è causa di una costante e incancellabile insoddisfazione sul suo aspetto. Chi ha i capelli naturalmente ricci vorrebbe averli lisci, chi li ha lisci li sogna ricci. Spesso per questi motivi li sottoponiamo a svariati stress che finiscono per danneggiarli, ma grazie ad alcuni metodi possiamo minimizzare i danni, come abbiamo visto in questo articolo.

Oltre alle decolorazioni e alle tinture, che sfibrano e rendono opachi i capelli, tutti i trattamenti termici sul lungo termine hanno conseguenze nocive. Il calore danneggia irreparabilmente i capelli.

Per fortuna esistono alternative efficaci che non necessitano di piastre e di phon. Oggi parleremo di una tecnica che ci permetterà di avere ricci perfetti grazie al trucco della nonna, anche per chi ha i capelli lisci.

Pettine, carta igienica e pinzatrice

Se abbiamo i capelli lisci e vogliamo realizzare una piega riccia, dai boccoli perfetti e definiti e che durano nel tempo dobbiamo procurarci un rotolo di carta igienica e una pinzatrice.

Una volta che avremo lavato i capelli e che questi siano parzialmente asciutti, ancora umidi, possiamo fare la scriminatura col pettine. Possiamo dividere i capelli in settori e individuare delle ciocche. Magari ci aiutiamo a tenere separate le ciocche con dei becchi d’oca.

Ora possiamo prendere dei fogli di carta igienica e iniziare ad arrotolare ogni singola ciocca a partire dal fondo sulla carta igienica. Una volta che avremo arrotolato l’intera ciocca possiamo stringere il rotolino e chiudere la carta e fissarla con un punto di pinzatrice. Dobbiamo ripetere l’operazione con tutte le ciocche.

Al posto della pinzatrice possiamo fare un semplice nodo.

Alla fine possiamo spruzzare uno strato di lacca fissante e avvolgere la testa in un foulard.

Ora non ci resta che aspettare qualche ora, se vogliamo potremo anche dormire con questi bigodini artigianali: dato che sono fatti di carta sarà come non sentirli.

Una volta terminato il tempo di posa potremo aprire i rotolini di carta igienica e vedremo scendere i nostri ricci, definiti e stabili come nessuna piastra può fare. Grazie al tempo di posa prolungato, reso indolore grazie alla tecnica usata, i ricci saranno definiti e dureranno a lungo senza sfaldarsi.

Grazie a questo vecchio metodo chiunque può aspirare ad essere riccio, almeno per un giorno.