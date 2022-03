Il caro benzina sta schiacciando gli italiani. Fare un pieno, ormai, è un lusso che ben pochi possono permettersi. E questo nonostante lo sconto imposto dal Governo che ha tagliato parte delle accise. La situazione è allarmante e molte famiglie, per non parlare delle imprese, sono preoccupate per come tamponare l’aumento della spesa. C’è chi sceglie di non prendere più l’automobile e preferisce usare bicicletta o mezzi di trasporto pubblico. Però si sa che utilizzare l’auto a volte è indispensabile. Per combattere la crisi ecco come avere un buono da 50 euro gratis viene offerto da Poste Italiane ad alcuni suoi clienti. Vediamo come fare per averlo.

Difendersi dall’aumento dei prezzi

Il caro carburanti, che ha portato i prezzi a salire in modo vertiginoso, non dipende solo dalla guerra in Ucraina. Sono molte le speculazioni che oltre al conflitto hanno portato il costo della benzina a lievitare. E la preoccupazione va anche a un possibile blocco delle merci visto che la situazione coinvolge anche gli autotrasportatori.

Con un meccanismo molto semplice Poste Italiane ha deciso dare il via a una promozione per venire incontro alle esigenze dei propri clienti. Regalare buoni benzina da 50 euro spendibili nei distributori. I buoni messi in palio sono 1.500 ma bisogna fare in fretta visto che la promozione scade il 31 marzo 2022.

Per combattere la crisi ecco come avere 50 euro regalati di benzina da Poste Italiane

Poste Italiane regala un buono a chi chiede un preventivo per la sua polizza RC Auto “RC poste guidare sicuri”. Non serve, infatti, sottoscrivere effettivamente la polizza per partecipare all’estrazione di 1.500 buoni benzina da 50 euro.

La possibilità di vincere il buono carburante, quindi, si acquisisce di diritto solo richiedendo il preventivo e questa è la cosa più interessante. Ovviamente facendolo non ci si assicura al cento per cento la vincita del buono ma solo la partecipazione al sorteggio. Per i 1.500 fortunati vincitori, poi, sarà possibile fruire del buono da 50 euro in qualsiasi stazione di servizio ENI.

Partecipare all’estrazione è semplicissimo visto che basta recarsi in un qualsiasi ufficio postale e ricevere il proprio preventivo per una polizza auto. Sarà necessario indicare i dati del proprietario del veicolo, la targa del veicolo, una email e il proprio numero di telefono. Per approfittare di questa fantastica promozione, però, ci sono solo pochi giorni visto che scade a fine mese.

Lettura consigliata

Multa fino a 8.202 euro revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per chi si mette alla guida commettendo questa violazione