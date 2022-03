Per parlare del pesce che andremo a vedere in questo articolo della Redazione, vogliamo partire da un’intervista dell’altro giorno. In TV una simpaticissima e arzilla vecchietta parlava dei rincari del cibo e della sua misera pensione. Lanciando una sfida ai medici, in modo colorito, ma educato metteva in risalto la difficoltà di portare a tavola cibi salutari. Dalle famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, al pesce che farebbe bene a cuore e cervello. Ma con la raffica di aumenti degli ultimi tempi, diventa tutto più difficile. Ecco allora che suggeriamo ai nostri Lettori un pesce diverso dal solito che ha come virtù il fatto di essere economico. Ma non per questo meno buono, anzi.

Il pesce povero che tutti dovrebbero mangiare

Qualcuno lo chiama Mormora, altri Marmora. Molti non lo avranno nemmeno mai sentito nominare. È della stessa famiglia del Dentice e vanta un sapore davvero delizioso. Oltre a una carne tenerissima. Su qualche banco al mercato ittico spunta la scritta: “il pesce povero per le tasche di tutti”.

E, in effetti, la Mormora, diffusissima nel nostro Mediterraneo è uno dei pesci meno costosi. Lo pescano tutto l’anno e, per questo, bisognerebbe davvero approfittarne.

Ricchissimo di proteine nobili, ecco 1 pesce economico dalla carne morbidissima che potrebbe essere una vera e propria sorpresa da portare in tavola con primi e secondi

Il fatto di essere inserito nella classe dei “pesci poveri” è un’imprecisione. O, meglio, al di là del discorso prezzo, questo pesce è senz’altro povero di grassi. In parte anche di carboidrati. Ma la sua carne bianchissima, saporita e tenera è presente in molte diete dimagranti. Calcio, ferro, potassio e selenio sono minerali presenti massicciamente in questo pesce dalle proteine nobili. Chi lo conosce e lo cucina, sa bene che non si discosta molto dalla più pregiata orata. Se lo acquistiamo intero, però prepariamoci alla rimozione delle sue molte lische.

Qualche idea per cucinarlo

Ricchissimo di proteine nobili ecco il pesce economico che potremo portare a tavola:

con gli spaghetti, facendone un ottimo e salutare ragù di pesce;

al forno, come l’orata, con olive, capperi, pomodorini e qualche erbetta aromatica;

in versione “filetto”, fatto alla brace e gustato con qualche salsa barbecue che ben si adatta al pesce alla griglia;

sempre arrosto, anche sulla griglia di cucina, con le patate arrosto e le verdure grigliate.

