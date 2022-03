ENI contiene le perdite al termine di una settimana che ha visto la peggior performance del Ftse Mib Index da 2 anni a questa parte. Si candida, quindi, a far parte della schiera dei titoli difensivi in questa fase storica.

L’indice di Piazza Affari ha perso nel corso dell’ultima settimana il 12,84%, le quotazioni di ENI, invece, hanno perso il 6,72%. In questo modo hanno contenuto le perdite a circa il 50% della media del listino milanese.

Questa prova di forza ha permesso al titolo di mantenere nel lungo periodo la tendenza al rialzo. Nel medio termine, invece, la situazione appare più compromessa.

Prima di entrare nel merito della situazione grafica sul time frame settimanale e su quello mensile, ricordiamo brevemente quanto scritto a inizio 2022 relativamente alla proiezione trimestrale. L’impostazione era saldamente rialzista e solo un chiusura trimestrale inferiore a 11,3 euro potrebbe metterla in pericolo. Da questo punto di vista ci sono abbastanza margini di sicurezza. Tuttavia la chiusura di marzo è ancora lontana.

Il titolo ENI (MILENI) ha chiuso la seduta del 4 marzo a quota 12,854 euro in ribasso del 7,30% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, il quasi raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 15,319 euro ha determinato un forte ritracciamento che ha portato alla rottura dell’importantissimo supporto in area 13,466 euro. Una conferma in chiusura settimanale della rottura di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del ribasso fino in area 12,08 euro e area 10,694 euro.

Solo un immediato recupero di area 13,466 euro potrebbe mettere al sicuro i rialzisti. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e punta al III obiettivo di prezzo in area 16,139 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a 12,55 euro potrebbe spingere al ribasso le quotazioni e determinare un’inversione di tendenza.