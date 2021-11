Siamo giunti al mese di novembre, che come sempre vedrà un nuovo flusso di pagamenti e/o ricariche INPS verso gli aventi diritto.

Sintetizziamo pertanto il relativo calendario. In alcuni casi le date sono certe e già ufficiali, mentre in altri si procederà per approssimazioni, sulla scorta di quanto avvenuto in passato. Dunque, ricariche e pagamenti INPS di REM o NASPI, assegni o Bonus arriveranno in questi giorni di novembre.

La 6° ricarica della social card e il Bonus bebè

Iniziamo dicendo che a novembre ci sarà l’ultima ricarica del 2021 della social card da 80 euro bimestrali. Ricordiamo che la carta acquisti INPS è utile per pagare bollette e la spesa alimentare, come già illustrato. Salvo imprevisti, entro i primi 7-10 giorni del mese queste prepagate saranno ricaricate.

Quanto al Bonus bebè, giovedì 4 arriverà (in ritardo) il pagamento di competenza settembre. Poi intorno alla seconda metà del mese dovrebbe arrivare la mensilità successiva.

I pagamenti riguardanti l’assegno ponte

Passando all’assegno unico (AU) ponte per i figli minori, dobbiamo distinguere tra chi ha dovuto fare domanda e chi no (i percettori RdC).

Per l’AU su domanda, competenza di settembre, i pagamenti sono attesi per il 5 di novembre. Invece la competenza di ottobre dovrebbero arrivare a metà mese.

Invece per i percettori del reddito di cittadinanza, l’integrazione AU di competenza ottobre arriverà entro la metà di novembre, come comunicato dall’INPS.

Infine, attenzione a come calcolare l’importo dell’assegno unico INPS per i titolari del reddito di cittadinanza.

Capitolo REM, NASPI e Bonus omnicomprensivi

Altro appuntamento atteso entro (massimo) entro la metà di novembre è quello legato alla quarta rata REM, il Reddito di Emergenza. Ricordiamo che il decreto Sostegni bis aveva previsto altre 4 mensilità di questa misura, giugno, luglio, agosto e settembre. Salvo imprevisti, ormai ci siamo per l’accredito dell’ultima rata del sussidio. Secondo le indiscrezioni, i soldi dovrebbero arrivare entro metà-fine della prossima settimana.

Per l’accredito della NASPI bisognerà attendere la seconda settimana di novembre. Di solito, infatti, i pagamenti arrivano intorno al 10. Tuttavia le date cambiano da un beneficiario a un altro a seconda della data di presentazione della propria domanda.

Infine continuano ad arrivare in ordine sparso esiti e date di pagamento dei Bonus omnicomprensivi, i famosi 1.600 euro del decreto sostegni bis.

Reddito e pensione di cittadinanza

Arrivando al 15 mese (lunedì), ecco la ricarica speciale per i percettori RdC e PdC. Salvo novità dell’ultima ora, infatti, l’INPS dovrebbe ritornare alle date canoniche.

Ricordiamo che, come sempre, la ricarica di metà mese non riguarda tutti gli aventi diritto. L’appuntamento coinvolge chi attende la ricarica per la prima volta in assoluto, chi ha rinnovato la misura (dopo il mese di stop), chi attende arretrati.

Per la ricarica ordinaria, invece, l’appuntamento è rimandato al 27 del mese, che a novembre sarà di sabato.

Portandoci verso la fine di novembre, ricordiamo che di solito il Bonus IRPEF da 100 euro viene pagato intorno al 23.

Infine arriviamo al capitolo pensioni. Ancora non vi è alcun comunicato ufficiale della Protezione Civile in merito agli anticipi delle pensioni di dicembre. Tuttavia, secondo molti addetti ai lavori si dovrebbe ripetere lo stesso copione dei primi 10 mesi dell’anno.

