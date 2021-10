In vista della prossima Legge di Bilancio 2022, il Governo prepara alcune misure a beneficio dei giovani cittadini. Infatti, nel testo della Manovra Finanziaria approvato ieri, si fa riferimento a un nuovo Bonus affitti.

Abbiamo già visto, in generale, i 3 modi attraverso cui arrivare a risparmiare migliaia di euro sulla locazione. In questo caso, invece, si tratta di una speciale detrazione fiscale IRPEF concessa a chi ha meno di 31 anni e relative alle famiglie.

Di cosa si tratta nello specifico?

Anzitutto, attenzione a non confondere questo Bonus con quello fino a 1.200 euro scaduto lo scorso 6 ottobre. In quel caso, i locatari che lo hanno richiesto riceveranno il 100% del contributo spettante.

Il nuovo sostegno, invece, consisterà in una detrazione fiscale IRPEF, cioè darà modo di pagare meno tasse. Detta diversamente, ci sarà modo di scaricare con il 730 una parte dell’importo mensile del canone d’affitto.

Inoltre precisiamo al Lettore che il neo-Bonus arriverà con la futura Legge di Bilancio. Il suo testo ora passerà a Camera e Senato per la relativa discussione e approvazione entro la fine dell’anno.

Per cui potremmo assistere a qualche eventuale ritocco e/o modifica nei prossimi giorni. Tuttavia, il suo sentiero in Parlamento sembra segnato. Dunque, è in arrivo un ricco Bonus affitti fino a 2.400 euro per chi ha questo reddito ed età.

Requisiti per il futuro Bonus affitti fino a 2.400 euro

La nuova misura non sarà accessibile a tutti. Infatti è previsto il rispetto dei seguenti requisiti per poter accedere alla detrazione:

l’inquilino che ha stipulato il contratto deve avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti (requisito anagrafico);

il reddito complessivo annuo deve essere inferiore a 15.493,71 euro (requisito reddituale);

la presenza di un regolare contratto d’affitto intestato al giovane richiedente il Bonus. Può riguardare un intero appartamento o una sua porzione, come nel caso della stanza presa in affitto;

l’immobile preso in locazione non deve essere quello dei genitori o di chi ne fa le veci.

In arrivo un ricco Bonus affitti fino a 2.400 euro per chi ha questo reddito ed età

Come già anticipato, questo speciale aiuto si concretizza in una detrazione IRPEF, pari al 20% del canone d’affitto pagato.

La detrazione complessiva usufruibile, invece, non potrà superare i 2.400 euro annui ed è concessa per i primi 4 anni.

