Di anno in anno è normale avere delle variazioni di peso, anche abbastanza importanti. Queste, durante il periodo della pandemia, sono diventate ancora più fisiologiche. Ci sono infatti delle persone che hanno accumulato tanto peso e altre, al contrario, sono state “consumate” dallo stress e dall’ansia.

Per questo motivo, al giorno d’oggi, è possibile trovare un armadio pieno di indumenti che vanno troppo stretti o troppo larghi.

Se quest’ultimo fosse il nostro caso, ecco un piccolo trucco molto semplice per evitare di avere dei capi informi e cadenti. È infatti molto semplice restringere un vestito ed esaltare il punto vita in un abito, in un batter d’occhio, grazie a questo oggetto che sicuramente è presente all’interno delle nostre case. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I piccoli trucchi per sistemare da soli i propri capi preferiti

Uno degli accessori fondamentali per stringere leggermente i vestiti quando si è perso del peso è la cintura. Questa infatti contribuisce a tenere su i pantaloni troppo morbidi o a rendere gli abiti più attillati in vita.

In alternativa, chi è molto familiare con i programmi della lavatrice può tentare di restringere un indumento semplicemente effettuando un lavaggio particolare.

È infatti necessario impostare un programma che vada per lungo tempo, ad alte temperature e, poi, passare il capo all’interno dell’asciugatrice. In questo modo le fibre tenderanno a restringersi in maniera del tutto naturale.

È necessario però fare attenzione alle etichette e capire di quale materiale si tratta.

Restringere un vestito ed esaltare il punto vita in pochissimi minuti è semplice con questo oggetto che tutti abbiamo in casa

Se però non si volesse rischiare, basta semplicemente utilizzare uno strumento veramente molto comune: la spilla da balia. In questo modo infatti si possono adattare i vestiti in maniera semplice e veloce.

Se si volesse però anche arricchire il proprio look, consigliamo di procedere così. In primis è necessario indossare l’abito e applicare ai 2 lati del proprio punto vita 2 spille da balia, appuntandole in verticale. Posizionate così sostituiranno i passanti di una cintura.

Al suo interno consigliamo di passare un nastro di raso e di assicurarlo alla fine con un fiocco. Questo semplice “filo” è un modo molto carino e chic di completare in maniera esaustiva il proprio look. Infatti è spesso anche usato per abbellire un top senza maniche.

