Quanti di noi si svegliano alle medesime ore di notte saranno basiti dal sapere che è una problematica davvero frequente. Alcuni si svegliano di colpo a mezzanotte o alle 3 per poi riprendere sonno sino alla sveglia. In questo caso si parla di sonno bifasico. Uno storico statunitense Roger Ekirch ha studiato questo fenomeno e ha scoperto come nel Medioevo il sonno diviso a metà fosse la prassi. Le abitudini del sonno sarebbero cambiate con l’avvento della Rivoluzione industriale e la luce artificiale. È stato svolto anche un esperimento privando della luce artificiale nelle ore notturne degli individui. Ebbene, dopo pochi giorni, i soggetti del test avrebbero intrapreso un nuovo regime del sonno. Avrebbero cioè iniziato a dormire in modalità 4+4 ore. Secondo gli studiosi sarebbe un modo più naturale di dormire.

Resteremo allibiti scoprendo perché ci svegliamo nel mezzo della notte alla stessa ora che sia all’1, alle 3 o alle 4

Secondo la medicina tradizionale cinese, svegliarsi alle stesse ore della notte avrebbe un preciso significato a livello emotivo. Secondo tale medicina in ogni individuo si radica lo Shen, un concetto difficile da tradurre con il linguaggio occidentale. Sarebbe l’infinito che si radica in ogni essere singolo. Potremmo tradurlo come la nostra consapevolezza, la nostra coscienza. Lo Shen è programmato per rimanere inattivo per le ore notturne. Si tratterebbe di una sorta di ritmo circadiano. A seconda dell’ora a cui ci risvegliamo, il nostro corpo ci darebbe dei segnali.

Fra le 22.00 e le 23.00

Se abbiamo difficoltà a prendere sonno, allora questo significherebbe che lo stress ci sta travolgendo. Troppe preoccupazioni affollano la nostra testa e non riusciamo a riposare. La medicina cinese consiglia di ascoltare musica rilassante prima di dormire e poi meditare. Forse avremmo bisogno di una vacanza rilassante in mezzo alle cascate e alla natura.

Fra le 23.00 e le 01.00

Se ci svegliamo durante questo lasso di tempo, forse stiamo vivendo un periodo deludente. La medicina cinese indicherebbe come origine del problema la cistifellea, sede dell’emotività, della voglia di fare. Se siamo appagati, la cistifellea sarà equilibrata e dormiremo sonni beati.

Fra le 01.00 e le 03.00

In questo periodo sarebbe il fegato a suonare la sveglia. Il fegato sarebbe associato alla rabbia. Se ci svegliamo fra l’una e le tre, siamo profondamente arrabbiati. Il consiglio sarebbe quello di non reprimere tali sentimenti.

Fra le 03.00 e le 05.00

In tal caso sarebbero i polmoni l’organo attivo durante queste ore secondo la Medicina cinese. I polmoni segnalano stati di depressione e dolore. Pertanto dovremmo esplorare i motivi di tale tristezza interiore.

Fra le 5.00 e le 7.00

L’organo “irrequieto” durante tale lasso di tempo sarebbe l’intestino. Quest’organo sarebbe la sede di blocchi emotivi che ci tormentano. Situazioni irrisolte o antichi rancori disturberebbero l’attività dell’intestino durante queste ore.

Se ogni notte ci svegliamo alla medesima ora, resteremo allibiti scoprendo che la medicina cinese offre un’interessante risposta.

