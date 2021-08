Esiste un taglio di capelli che sta bene praticamente a tutte? Fortunatamente sì, perché questo è il taglio di capelli per l’inverno adatto a tutte e facile da mantenere. Così ci evitiamo le ore davanti allo specchio con piastra, phon o spazzola.

L’estate è ormai finita, anche se ci sono ancora alcune persone che non riescono proprio a dire addio al mare. In generale quando si torna dalle vacanze si consiglia sempre di tagliare i capelli, evitiamo di farlo prima. Questo perché il sole rovina i capelli e quindi, finita l’estate, è sempre meglio tagliare via la parte rovinata. Ma quale taglio scegliere? Sveliamo allora in anteprima il trend della prossima stagione per i capelli.

Questo è il taglio di capelli per l’inverno adatto a tutte e facile da mantenere

Siamo tornati a casa, disfiamo la valigia e prendiamo appuntamento dal parrucchiere per il nostro taglio invernale. Oltre al taglio, già che ci siamo, possiamo fare anche una maschera tonificante per dare un po’ di forza ai nostri capelli indeboliti dal sole. Oppure va benissimo solo il taglio e la maschera la facciamo a casa da sole. Per il taglio però affidiamoci ad un esperto!

Ecco in anteprima il trend della prossima stagione invernale

Il 2021 è l’anno del capello corto. E sembra proprio che anche il 2021-22 lo sarà. Infatti il taglio di tendenza per la prossima stagione è il bobcat. Si può pensare a un semplice bob, ma non è proprio così. Il caschetto, o bob, è stato il trend della stagione scorsa e per la prossima si modifica un pochino e diventa bobcat. Ma in cosa consiste questo taglio di capelli?

Il bobcat è più corto del normale caschetto e in questo modo utilizza completamente la pienezza del carré classico con una scalatura più decisa davanti, in questo modo si crea una frangia molto voluminosa. Il taglio corto indiscutibilmente è molto comodo, soprattutto d’estate, ma anche d’inverno.

Adatto a ogni tipo di capello

Questo taglio è adatto a ogni tipologia di capello. Infatti se si hanno i capelli ricci con questo taglio saranno più definiti e facili da gestire. Se sono lisci avranno invece più corposità, e se sono mossi saranno al loro meglio, perché il mosso è fantastico sul capello corto.

Oltre ad essere un bellissimo taglio adatto a tutti i capelli, è un taglio adatto a tutte le età.

