Come ogni mese, anche a giugno è bene capire cosa dovremmo piantare nell’orto. È infatti importante avere il tempismo giusto, così da piantare ciascun ortaggio quando il terreno è pronto ad accoglierlo.

Giugno in particolare è un mese che ci può regalare grandi soddisfazioni. Poco tempo fa lo Staff di ProiezionidiBorsa aveva segnalato come fosse il mese giusto per piantare il porro, ortaggio sano e delizioso.

Tuttavia ci sono altre verdure adatte a questo periodo, ed oggi ne vedremo una davvero ottima. Finalmente possiamo piantare nell’orto questa verdura poco conosciuta che aiuta a digerire ed è perfetta in tante ricette.

Ecco cosa piantare

Consigliamo a tutti di piantare la catalogna nell’orto. Pochi la conoscono, ma essa è un particolare tipo di cicoria che consigliamo di piantare a partire da giugno. La catalogna ha a sua volta un numero consistente di varietà, ciascuna con le sue caratteristiche. Una delle più buone ed utilizzate è rappresentata dalle puntarelle, tipiche del sud Italia.

Le proprietà della catalogna sono molteplici: hanno una grande quantità di vitamine, soprattutto la A, e molti sali minerali. Ha in particolare proprietà diuretiche ed aiuta a depurare l’organismo. La catalogna inoltre è molto digeribile, quindi è perfetta per chi soffre di problemi di stomaco.

I tanti utilizzi

La catalogna, esattamente come le altre cicorie, ha tanti utilizzi diversi in cucina. Ad esempio consigliamo di farci delle buonissime e sanissime insalate. Possiamo metterla insieme a fave e insalata belga, condire con un po’ di sale e olio e si ottiene un piatto semplice ma gustosissimo.

Ma la catalogna è anche perfetta nella pasta. Un modo davvero perfetto per cucinarla sarebbe con le orecchiette, insieme a olive e pinoli. In tal modo si avrà un primo che sorprenderà i commensali. Le ricette con questa particolare cicoria sono tuttavia tantissime, quindi non abbiamo paura di sperimentare.

Finalmente possiamo piantare nell’orto questa verdura poco conosciuta che aiuta a digerire ed è perfetta in tante ricette. Insomma possiamo piantarla sia per il nostro benessere, sia per portare in tavola nuove delizie.