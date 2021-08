Le piccole realtà locali del nostro Paese ci permettono di vivere esperienze indimenticabili anche solo per qualche giorno. In tutta Italia vi sono borghi e paesaggi che si nascondono alla vista dell’uomo, o che si ergono in posizioni apparentemente irraggiungibili. Sono paesini con una vita a sé, in cui immergersi a contatto con storia, tradizione e buona cucina. Una di queste perle si trova nel sud dell’Italia e può regalare un’esperienza indimenticabile anche al turista più esigente.

In pochi conoscono questo antico borgo arroccato patria di mele e vino

Se ci troviamo nella provincia di Benevento non possiamo non fare un salto dalle parti di Sant’Agata de’ Goti. Anche se forse non sarà un luogo che tutti avranno sentito nominare, non potremo che restare a bocca aperta per quel che racchiude. Questo paesino è sicuramente uno tra i più incantevoli e suggestivi borghi d’Italia. Oltre a ciò vale la pena menzionare l’ottenimento della prestigiosa bandiera arancione conferita dal Touring Club Italiano. Detto questo, è ora arrivato il momento di addentrarci un po’ di più tra le meraviglie storiche e paesaggistiche di questo vanto della Campania.

Il ritrovo perfetto per gli amanti dell’arte e della buona cucina

Anche se probabilmente in pochi conoscono questo antico borgo arroccato, patria di mele e vino, Sant’Agata de’ Goti non deluderà le aspettative di nessuno. A partire dal suo patrimonio storico e culturale, che coincide con la presenza di chiese, piazze e palazzi di origini antiche.

Ecco perché in visita in questo borgo eretto sul tufo ci perderemo di fronte allo splendore della chiesa dell’Annunziata o del Duomo dell’Assunta. Si dice invece che i longobardi abbiamo dato origine tanto tempo fa al maestoso castello di Sant’Agata, costruito in tufo.

Per terminare in bellezza il nostro tour sarà impossibile rinunciare alle squisitezze culinarie di questo paesino campano. Tra i prodotti che deliziano il palato svetta la mela annurca, tipica della regione Campania. Utilizzando le sue parti si producono ad esempio i prelibati raviolotti o si insaporiscono squisite salsicce.

Dalla frutta al vino

Dalla frutta si passa poi al bere. La Campania, e così anche Sant’Agata, sono terra di vini di qualità eccelsa. I buongustai sono avvisati. Tra le tante varietà vale la pena gustare un bicchiere di Falanghina, Piedirosso o Greco. Davvero ottimi per esaltare le papille gustative. Sant’Agata de’ Goti è tutto questo ma non solo. Ci sarebbe molto altro da raccontare, ma tutte le parole del mondo non potrebbero sostituire la visita in prima persona di questo incantevole angolo d’Italia.

