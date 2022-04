Con i raggi del sole più caldi e le giornate che si allungano, è sempre più forte la voglia di passare del tempo all’aria aperta. Chi ha la fortuna di possedere un giardino o un terrazzo, sa benissimo quanto sia rilassante godere all’aperto del clima primaverile. Naturalmente, dobbiamo avere cura di questo spazio, tenendolo pulito e in ordine. Ad esempio, dobbiamo eliminare il fastidioso e pericoloso muschio, utilizzando questi rimedi casalinghi. Ma anche pulire per bene il granito, rimuovendo macchie e calcare. Non dimentichiamo di prenderci cura delle piante, che abbelliscono perfettamente tutti i giardini, balconi e terrazzi.

Resiste molti giorni senza acqua questa pianta succulenta dai rami disordinati e curiosi che attirerà l’attenzione di tutti

Possiamo decorare il nostro giardino utilizzando tantissime varietà di piante. Possiamo scegliere quelle più particolari, come questo fiore che emana un profumo di cioccolato. Oppure optare per quelle più classiche come le rose, le ortensie, e così via. Non dimentichiamo le succulente, che hanno bisogno di pochissime cure e attenzioni.

A tal proposito, nelle prossime righe parleremo proprio di una pianta dal fusto succulento, originaria dell’Africa centrale e meridionale. Ci riferiamo alla euphorbia tirucalli, chiamata anche “albero delle matite”. Un arbusto molto particolare, formato da rami tubiformi che si diramano in segmenti dalla caratteristica forma cilindrica. Questa pianta presenta delle piccole foglie e dei fiori poco appariscenti.

Qualche consiglio in più

La euphorbia tirucalli, se coltivata in piena terra, deve essere posta in un luogo soleggiato e luminoso. Se la teniamo in casa, invece, spostiamola vicino ad una finestra, così potrà usufruire della luce. Questo arbusto ama il clima caldo e tollera poco il freddo e il gelo invernale. Resiste molti giorni senza acqua questa pianta succulenta, infatti innaffiamola solo quando il terreno è asciutto, evitando di provocare i ristagni di acqua. Per questo motivo, dobbiamo scegliere un terreno ben drenato.

La pianta non necessita di importanti potature. Ma dobbiamo eliminare solo i rami secchi. Facciamo attenzione al liquido lattiginoso che potrebbe uscire perché risulta tossico se entra in contatto con le mucose e la pelle. Se abbiamo un animale domestico, poi, non dobbiamo assolutamente fargli mordicchiare la pianta. La euphorbia tirucalli è un arbusto molto resistente, ma teme l’attacco della cocciniglia. Un insetto bianco che possiamo eliminare utilizzando degli antiparassitari naturali, facili da preparare in casa.

Approfondimento

