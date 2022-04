Le quotazioni di EXOR sono nuovamente alle prese con livelli importanti. Cosa potrebbe accadere sul titolo?

Negli ultimi giorni si è sentito spesso parlare di EXOR per l’iniziativa che dovrebbe sostenere le nuove startup italiane con finanziamenti ad hoc. Secondo il nostro parere, però, i dati che andrebbero evidenziati sono quelli contenuti in una lettera scritta da John Elkann agli azionisti.

Commentando l’andamento del 2021 questi sono stati, in estrema sintesi, i numeri più importanti.

Nel 2021, il Net Asset Value per share (Valore Netto degli Attivi per azione) di Exor è cresciuto del 29,7% sovraperformando di 0,4 punti percentuali il nostro benchmark, l’indice MSCI World in euro (quest’anno presentiamo il NAV in Euro, che è la valuta di riferimento del nostro bilancio nonché quella usata nella contrattazione delle nostre azioni).

Nel 2021 CNH Industrial è cresciuta del 66,3%, Stellantis del 41,1% e Ferrari del 20,6%. In aggiunta, abbiamo tratto vantaggio da un adeguamento della valutazione di PartnerRe (+13,1% in USD, + 20,6% in Euro) ora allineata al prezzo di vendita concordato.