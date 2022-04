Si sa, la primavera porta un clima piuttosto altalenante, ma forse mai come quest’anno. Infatti, in diverse zone d’Italia si registrano nevicate e gelate fuori stagione. Eppure, balconi e giardini si stavano già preparando alla primavera, con piante in fiore o appena germogliate. Le basse temperature, soprattutto di notte e per diversi giorni, possono danneggiarle anche permanentemente. Fortunatamente, però, possiamo metterle al sicuro già da subito e quasi a costo zero.

Capire dove e quando agire

Innanzitutto, dobbiamo fare i giusti distinguo, perché alcune zone sono più soggette di altre al cambio di temperatura. Infatti, il gelo minaccia le nostre piantine soprattutto al Nord e alle maggiori altitudini, mentre sulla costa e al Sud potrebbe non esserci nessun rischio. Per accertarsene, controlliamo le previsioni che ci forniranno le temperature notturne e monitoriamo le nostre piantine all’esterno. Consideriamo che con “gelo” si intendono le temperature al di sotto dello 0.

Il gelo minaccia le nostre piantine in balcone e giardino ma possiamo difenderle con un metodo semplice ed economico

Le gelate di diversi giorni possono interrompere il ciclo vegetativo sia di fiori, che di ortaggi e piante da frutto. Senza contare che le piante appena germogliate o trapiantate sono più delicata delle altre. E in genere si svolgono questo tipo di attività proprio nel mese di aprile. Ecco perché potrebbe essere il caso di correre ai ripari, in tutti i sensi. L’obiettivo è trattenere il calore per contrastare le gelate notturne e precipitazioni troppo abbondanti. Se le nostre piante sono riparate dal vento e dalle intemperie, o ci troviamo in una zona dal clima mite, potrebbe bastare il metodo della pacciamatura. Si tratta di una copertura del terreno, con materiali secchi e organici (corteccia o cippato), della plastica o del tessuto non tessuto. Consideriamo però che ci sono dei sistemi per ottenere questo materiale quasi a costo zero.

Una volta ottenuto, non dovremo fare altro che utilizzarlo per coprire tutto il terreno intorno alle nostre piantine. Così, non solo proteggeremo le piante dal freddo, ma impediremo anche alle erbacce tipiche di questo periodo di crescere. Questo può essere un metodo valido sia in giardino che nell’orto, che in balcone. Evitiamo però di utilizzare materiali troppo leggeri in quest’ultimo caso, perché rischierebbero di volare via. Poi, il tessuto non tessuto può essere utilizzato per avvolgere momentaneamente le piante da frutto ancora giovani.

Una veloce serra fai da te

Se riteniamo che il metodo della pacciamatura non basti, allora possiamo realizzare una velocissima serra fai da te, chiamata tunnel freddo. Semplicemente, acquistiamo dei fili di ferro robusti per poi tagliarli di uguale lunghezza e creare degli archi. Infiliamoli profondamente nella terra mettendoli a uguale distanza. Dopodiché, stendiamoci sopra un telo in plastica o in tessuto non tessuto, fissandolo sia agli archi che a terra. Le estremità del tunnel dovranno rimanere aperte durante il giorno per permettere la circolazione dell’aria. Di notte, invece, dovremmo richiuderli per trattenere il calore.

