Hanno fiori fiabeschi molto simili a quelli dell’orchidea queste 2 piante perenni che resistono al caldo e al freddo

Chi possiede un giardino, anche di piccole dimensioni, sa bene che mantenerlo in buono stato non è sempre facile. Ma uno spazio esterno ordinato è sempre molto apprezzato e rispecchia la nostra personalità. È un elemento decorativo che dona un senso di raffinatezza alla casa. Ecco perché è necessario prendersene costantemente cura. Controllare le piante, innaffiarle, eliminare le erbacce e i parassiti. Sono solo alcune delle operazioni da compiere per avere un giardino sempre florido e sano.

Ortensie, rose, gerani, viole. Sono solo alcuni dei fiori che possiamo trovare nei giardini degli italiani. Sono facili da coltivare e non necessitano di molte cure. Ma anche le piante che stiamo per proporre meritano una grande attenzione. Non solo per la loro resistenza, ma anche perché i loro fiori sono molto simili a delle piccole orchidee.

Parliamo della roscoea e della gaura. Le piante di roscoea sono perenni e possono essere coltivate in vaso o in piena terra. Sono perfette per i giardini rocciosi e per le bordure. Le foglie sono leggermente appuntite e di forma ellittica. I bellissimi fiori hanno dei colori che variano dal bianco, al crema e al viola. Le piante di roscoea hanno fiori fiabeschi molto simili all’orchidea. Sbocciano in tarda primavera e fino all’autunno. Sono piante molto resistenti e che non temono né il caldo né il freddo. Inoltre, per crescere rigogliose, necessitano di un terreno sciolto, ricco e ben drenato. Le piante di roscoea temono gli attacchi delle lumache e sono sensibili al marciume causato dai ristagni idrici.

La seconda pianta prende il nome di gaura, o “fior di orchidea”. Un arbusto molto resistente, che cresce vigoroso anche se non gli dedichiamo molto tempo. È formato da fusti sottili e flessibili, ricoperti di foglie verdi spesso bordate di rosso. Fiorisce per tutta l’estate e fino all’autunno. Piantiamo la gaura in un posto del giardino molto soleggiato e innaffiamola regolarmente. Facendo sempre attenzione ai ristagni di acqua. Per concimarla (ogni 25 giorni circa) utilizziamo un fertilizzante a lenta cessione da diluire nell’acqua delle innaffiature.

Proprio come le piante di roscoea, anche la gaura non teme né il caldo, né il freddo. Ma facciamo attenzione e ripariamola dal vento, che potrebbe rovinare i suoi magnifici fiori. La gaura teme l’attacco degli afidi e non sopporta i ristagni idrici.

