Siamo davvero sicuri che la Thailandia, il Portogallo o il Marocco siano ancora gli Stati in cui andare a vivere bene con pochi soldi? Scopriamolo insieme.

In un recente sondaggio, gli italiani avrebbero ancora inserito questi 3 Stati tra i preferiti per andarci a vivere anche con una semplice pensione. Con la new entry di una meta che molti conoscono per i suoi film e i suoi anni di guerra cruenta, il Vietnam, piccolo paradiso per chi ama il mare low cost. Riguardando le fantastiche immagini di questo Stato dell’Estremo Oriente, è facile capire perché tantissime persone proprio in questo periodo dell’anno se ne vadano a svernare, facendo la vita dei signori. In una zona in cui uno stipendio medio-alto si aggira attorno ai 200 euro al mese, anche una pensione modesta diventa un piccolo lusso. Ma a differenza degli italiani, i pensionati europei, la pensano in maniera differente. Ed è compito della nostra Redazione aggiornare i nostri Lettori, dando qualche notizia utile. Come la visita di qualche mercatino di Natale, bello, ma meno noto.

Tra i monaci e lo smog ecco il piccolo Stato attualmente in vetta alla classifica

Probabilmente avremmo potuto scommettere qualsiasi cifra, ma non che in cima alla classifica dei Paesi residenziali low cost ci fosse il Nepal. Tradizionalmente visto come una meta per ritrovare se stessi, la sua capitale Katmandu è attualmente quella meno costosa al Mondo.

L’affitto di un appartamento di circa 100 mt quadri in pieno centro, costa poco più di 200 euro, ossia il reddito medio mensile locale. Un pranzo completo al ristorante varia dai 2 ai 6 euro. Un mese di elettricità, aria condizionata inclusa, costa tra i 15 e i 20 euro. Unico, ma notevole problema è che pur piccola, questa capitale è una delle più inquinate in assoluto al Mondo.

Clamoroso ribaltone nei Paesi in cui vivere con 300 euro, con le novità più amate dagli europei amanti della bella vita

Olandesi, inglesi e tedeschi hanno inserito nella classifica dei Paesi in cui andare ad abitare anche la Turchia. Grandissima tradizione, fascino eterno, per questo Paese spesso contraddistinto da luci e ombre. Nonostante un’economia locale e un’inflazione preoccupanti, anche gli italiani starebbero scegliendo Istanbul, Ankara e altri centri turchi per andarci ad abitare. Consideriamo che il reddito medio mensile è di circa 350 euro e mangiare in un ristorante costa fra i 4 e i 6 euro a testa. Per chi volesse prendere in affitto un appartamento in pieno centro, 3 camere da letto costano meno di 400 euro.

Una sorpresa davvero inaspettata e molto apprezzata dei popoli latini

Clamoroso ribaltone nei Paesi in cui vivere con 300 euro, con le novità più amate dagli europei, tra cui la Colombia. Forse per chi ci è stato non è una sorpresa, ma i pensionati europei, soprattutto quelli latini, si stanno trasferendo in massa in Colombia. Paese che sta facilitando in tutti modi le new entry europee e dei pensionati dalla moneta interessante.

Il mercato immobiliare in assoluta espansione, Governo che facilita gli ingressi degli europei anche col basso livello di tassazione e un reddito mensile dei locali che si attesta tra i 250 i 300 euro. Qui, con la pensione tra 700 e 1.000 euro è veramente possibile fare una vita da signori, magari in qualche villetta in riva al mare, permettendosi pure il lusso di una guardia del corpo privata.