Siamo già a marzo e molti italiani si stanno chiedendo se quest’anno sarà possibile andare in vacanza all’estero o meno. Non c’è niente di sicuro ma alcuni Paesi si stanno organizzando per accogliere i turisti in sicurezza, assicurando zone Covid-free e assistenza sanitaria adeguata nel caso di bisogno.

La Grecia è uno di questi Paesi, meta da sempre di molti turisti che ne amano il mare e i paesaggi. Oggi vediamo il segreto che nessuno svela per assicurarsi una vacanza in Grecia coi fiocchi.

Partire in anticipo è il segreto

Se dopo mesi di chiusura tra le mura domestiche e vogliamo espatriare per raggiungere una splendida isola greca dobbiamo seguire questi consigli.

Innanzitutto, dobbiamo partire per tempo, organizzare il viaggio e prenotare le strutture. Per fare ciò è necessario avere le giuste informazioni e sapere dove reperirle.

Il luogo migliore per informarsi sulle isole greche sono i gruppi Facebook, in particolare gli innumerevoli gruppi di “Italiani a…”. Su questi gruppi i nostri connazionali che si sono trasferiti all’estero condividono informazioni interessanti e spesso offrono in affitto delle case a prezzi convenienti.

Inoltre, spesso vengono condivise informazioni molto interessanti che ci permetteranno di scoprire attrazioni turistiche meno conosciute spesso non presenti sulle guide turistiche.

Il nostro consiglio è di scegliere l’isola o la zona che vorremo visitare e iniziare a prendere i contatti per l’alloggio. Una volta che avremo un contatto tutto sarà più semplice, troveremo con facilità i ristoranti in cui mangiare, le agenzie in cui affittare la macchina e chi più ne ha più ne metta, spesso a prezzi di favore.

Viaggiare non è mai stato più semplice, ora non ci resta che scegliere su quale isola greca vorremo spaparanzarci al sole gustando un’insalata greca.

Noi abbiamo pensato a quest’isola per una vacanza perfetta, ma c’è da dire che tra le 200 isole della Grecia non c’è che l’imbarazzo della scelta.