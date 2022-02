Innovatec opera nel settore delle energie rinnovabili e il suo business è in fortissima espansione. Proprio qualche settimana fa la società ha presentato un piano industriale molto ambizioso che punta sulla sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano. L’obiettivo è quello di raddoppiare i ricavi entro i prossimi tre anni. Il volano di questo piano industriale saranno, secondo quanto comunicato dalla società, il superbonus, l’snergy transition, l’energy community e l’agrofotovoltaico.

A margine della presentazione del piano il presidente del gruppo Elio Catania ha dichiarato

Il piano industriale 2022/24 rappresenta per noi un ground zero ed è un progetto nato un anno e mezzo fa; le performance del 2021 ci danno la confidenza necessaria per credere che gli obiettivi molto ambiziosi che ci siamo posti siano raggiungibili

Dal punto di vista borsistico questo piano industriale potrebbe tramutarsi in un’ulteriore occasione di crescita. Quindi, il +237% in un anno potrebbe non bastare al titolo Innovatec che si candida a un ulteriore rialzo di oltre il 50% secondo le indicazioni dell’analisi grafica.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è saldamente rialzista anche se nelle ultime settimane sta incontrando qualche difficoltà nel superare l’ostacolo in area 2,316 euro (I obiettivo di prezzo).

Per le prossime settimane, quindi, è questo il livello da monitorare con attenzione. La sua rottura in chiusura di settimana farebbe scattare un’ulteriore accelerazione rialzista on obiettivo area 3,018 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 3,72 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe, nella migliore delle ipotesi provocare solo un ritracciamento fino in area 1,882 euro. Sotto questo livello la tendenza in corso invertirebbe al ribasso. Gli obiettivi andranno calcolati a inversione avvenuta.

Il titolo Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 3 dicembre a quota 1,62 euro in rialzo dell’8,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

