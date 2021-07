Una volta scoperta questa ricetta anche i più attenti alla linea non dovranno rinunciare a fare colazione con una succulenta pastina. Ebbene, assumiamo solo 125 calorie con queste brioche all’albicocche morbidissime e fragranti preparate senza burro. Vediamo dunque di cosa abbiamo bisogno per cucinare una decina di queste prelibatezze.

Ingredienti

150 grammi di farina doppio zero; 60 millilitri di latte; 40 millilitri di olio di semi di girasole; 25 grammi di stevia oppure 50 grammi di zucchero bianco; 8 grammi di lievito per dolci; due cucchiai di yogurt; un uovo; la scorza grattugiata di un limone.

Per lo yogurt possiamo sceglierlo al naturale o alla frutta, secondo le nostre preferenze. Per coloro che amano lo yogurt in questo articolo abbiamo proposto un’altra ricetta facile e leggera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A questi ingredienti vanno aggiunti quelli necessari per la guarnizione che sono: 80 grammi di albicocche sciroppate, a fette; marmellata di albicocche light quanto basta e 10 grammi di cocco grattugiato.

Solo 125 calorie con questa brioche all’albicocche morbidissime e fragranti preparate senza burro

Cominciamo montando con una frusta a mano l’uovo intero con la stevia o con lo zucchero bianco. Una volta pronto aggiungiamo l’olio a filo. Mescoliamo fino a che il composto non sia ben amalgamato. Quindi uniamo poco per volta lo yogurt ed il latte. Dopo aver girato bene il tutto possiamo incorporare le parti solide. Quindi è il momento di aggiungere piano piano la farina ed il lievito ben setacciati. Giriamo fino ad ottenere una consistenza vellutata priva di grumi. Infine inseriamo l’ultimo ingrediente, la scorza di limone grattugiata. Lavoriamo qualche minuto con la frusta ed il più è fatto. Non ci resta che passare alla cottura.

Prendiamo 8-10, a seconda della grandezza, pirottini per dolci. Foderiamoli con della carta da forno. Riempiamoli con una cucchiaiata dell’impasto che abbiamo preparato in precedenza. Decoriamo poi la superficie di ciascuno con un paio di fettine di albicocche sciroppate. Cuociamo in forno preriscaldato a 170 gradi per 20 minuti. Una volta cotte, estraiamo le brioche dai pirottini e spennelliamo con un po’ di marmellata e una spolveratina di cocco.

Buon appetito!

Approfondimento

Pasta fredda sfiziosissima e dietetica aggiungendo uno di questi 5 ingredienti