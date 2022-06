Capita a tutti di non avere molto tempo per cercare il regalo adatto per il compleanno di un amico. Spesso non è facile indovinare un oggetto che soddisferà esattamente i suoi gusti, e ci ritroviamo nel panico alla disperata ricerca di un regalo dell’ultimo momento. Ma niente paura, perché anche i regali fatti all’ultimo non devono per questo essere poco personali o banali. Esiste un modo semplicissimo per assicurarci che il nostro amico amerà il suo regalo. Vediamo di che cosa si tratta.

Regaliamo un corso online, ma personalizzabile

Di che regalo stiamo parlando? Semplicissimo: parliamo di un corso online. Un corso online è un regalo non materiale, ma non per questo meno prezioso. Tutti noi abbiamo un interesse che ci piacerebbe approfondire, ma spesso non investiamo i soldi necessari per imparare di più al riguardo o prendere lezioni. Ebbene, il corso online è il modo più semplice e più apprezzato per sopperire a questa lacuna. Ma come possiamo scegliere il corso più adatto per i gusti e gli interessi del nostro amico? Semplice: scegliamo un corso personalizzabile.

È questo il regalo dell’ultimo momento da fare a un amico che sarà sempre apprezzatissimo perché personalizzabile e mai banale

Il web ormai pullula di piattaforme per i corsi online. Si va dai corsi puramente teorici a quelli estremamente pratici. Regalando un buono per un corso o un voucher saremo sicuri di fare cosa gradita per chi riceverà il nostro dono. La persona che lo riceverà potrà infatti scegliere il corso che più preferisce e seguirlo con i propri tempi e secondo i propri impegni. Tra le piattaforme più famose vi sono ad esempio Skillshare, Domestika, Coursera e tante altre.

Quali corsi sono disponibili

È questo il regalo dell’ultimo momento che possiamo fare ad un amico. Per quanto riguarda i contenuti, le possibilità sono infinite. Per chi ama la natura, ci sono corsi di giardinaggio o riconoscimento e uso di piante selvatiche. Invece per gli aspiranti cuochi, i corsi di cucina abbondano. Chi ama il fai da te potrà trovare infinite possibilità per imparare qualsiasi arte casalinga, dal ricamo, al macramè, alla costruzione di mobili. Per gli artisti, sono disponibili corsi di acquerello, di pittura a olio, di disegno, di ritrattistica e mille altre possibilità. Addirittura c’è chi utilizza i corsi online per imparare a fare oggetti che poi può vendere su piattaforme di compravendita online come Etsy.

