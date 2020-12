Finalmente un efficacissimo metodo per regalare un profumo senza il rischio di sbagliare fragranza.

Il profumo, si sa, è un accessorio di bellezza molto raffinato. Rappresenta la personalità della persona che lo indossa più di qualsiasi altro accessorio di moda. Per questi motivi regalare un profumo può essere un gesto molto apprezzato. Bisogna però fare attenzione perché c’è sempre il rischio di comprare la fragranza sbagliata. Per questo motivo è molto importante scegliere che profumo regalare in modo accurato.

Il principe dei regali di Natale

In commercio troviamo profumi per tutte le tasche, da quelli da pochi spiccioli a quelli che arrivano a costare centinaia di euro. Regalo perfetto da fare a un genitore, a un partner o a un amico, ma come facciamo a comprare un profumo se non siamo sicuri che la fragranza sia di gradimento alla persona?

Questo è sempre un grande dilemma con tutti i regali, ma ora c’è un efficacissimo metodo per evitare di regalare un profumo sbagliando la fragranza.

Come regalare un profumo senza il rischio di sbagliare fragranza

Dopo aver selezionato vari profumi scegliamo il profumo che pensiamo essere adatto alla persona a cui vogliamo fare il regalo.

Prendiamo un foglio di carta ruvido e spruzziamolo del profumo scelto. Poi spruzziamo di profumo anche la borsa di carta in cui metteremo il pacco regalo.

Impacchettiamo il profumo e sistemiamolo dentro alla borsa profumata e alla carta intrisa di profumo.

Ora possiamo chiudere la borsa e decorarla con un fiocco.

Quando consegneremo il regalo la persona sentirà subito la fragranza che impregna la borsa e così potrà dirci se è di suo gradimento o meno senza aprire il profumo. Se il profumo non incontrerà il suo gusto basterà ritornare in negozio con lo scontrino di cortesia e cambiare il prodotto.

Questo metodo utilizzato dalle migliori profumerie ci eviterà di fare regali non apprezzati e non ci farà rinunciare a regalare un buon profumo per Natale.