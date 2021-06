Il fai da te è una vera passione che soddisfa adulti e diverte molti bambini. Oltre a dare emozioni, mette a dura prova la pazienza e la caparbietà delle persone. Non è facile, da un solo pensiero, realizzare qualcosa di concreto e soprattutto che sia come lo immaginavamo. Di sicuro bisogna essere predisposti mentalmente e manualmente. Possedere immaginazione e creatività non è per tutti, però si può trarre ispirazione dagli oggetti con cui abbiamo a che fare giornalmente o quasi. Provare a vederli sotto una luce nuova e diversa e cercare di riadattarli per renderli funzionali o semplicemente per abbellire le pareti delle stanze.

Ecco delle idee per realizzare decorazioni uniche ed originali in casa usando oggetti recuperati impensabili e insoliti.

Palloni vecchi

Quanti palloni bucati o abbandonati si hanno in casa? Che siano da calcio o basket, possiamo dargli una nuova identità e trasformarli in vasi per le piante. Gli appassionati sportivi saranno felici di trovarli in balcone o in giardino, poggiati su una superficie o appesi con corde o catenelle. Togliere, con l’aiuto di un taglierino un piccolo pezzo, meglio se di forma circolare, per poter inserire all’interno un vaso o della terra. Nel primo caso andranno messe delle spugne o vecchi asciugamani per riempire i vuoti laterali.

Vecchie persiane

Quando si rimoderna una casa in campagna o ristrutturata quella di città, vecchie persiane e finestre malconce, vengono gettate via. Basterà scartavetrarle e ridipingere per dare un tocco di design alla parete, mantenendo caro un ricordo.

Ventilatore

Se si dovesse rompere il ventilatore tanto amato in questo periodo, non disperare perché potrebbe trasformarsi un lampadario di stile. Togliere la griglia esterna, le ventole e passando un filo con la lampadina, fissarlo dal centro. Per fissarlo al tetto potremo usare catene o cordicelle.

Racchette da tennis

Racchette utilizzate da bambini o ricevuti per regalo e mai sfruttare, possono diventare degli specchi. Si dovrà togliere l’intelaiatura interna e fissare con della colla a caldo lo specchio.

Frammenti di vetro

Ce ne saranno chili nel sacchetto del vetro rotto, non resterà che dipingerlo con semplici acrilici per poi posizionarlo in posti strategici della casa per dei punti luce originali.

Queste solo le 4 idee per realizzare decorazioni uniche ed originali in casa usando oggetti recuperati impensabili e insoliti.