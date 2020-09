E’ il momento di comprare una casa in campagna: ecco le zone migliori

La pandemia ha rilanciato la domanda di case in campagna, rustici e casali nelle aree provinciali, nei borghi e nei piccoli comuni con un incremento delle ricerche pari al 29% rispetto al periodo pre-Covid.

Voglia di spazi aperti

Il desiderio di spazi aperti è esploso dopo il lockdown con un’impennata a luglio. Si rilevano richieste più’ che triplicate in provincia di Brescia (268%) e Alessandria (241%). Piu’ che raddoppiate invece le richieste in provincia di Asti (136%), Verona (129%), Viterbo (123%) e Brindisi (100%).

Nelle altre 27 province monitorate solo 9 registrano un raffreddamento del mercato, tutte le altre segnano incrementi da Firenze (89%) a Matera dove l’interesse degli acquirenti è rimasto invariato rispetto al periodo pre-Covid.

E’ il momento di comprare una casa in campagna

Il sempre massiccio smart working sta spingendo molte persone a ripensare alle proprie esigenze abitative post lockdown. Le proprietà rurali potrebbero registrare una ulteriore un’impennata soprattutto in casi si secondo lockdown.

I piccoli centri potrebbero costituire una valida alternativa per garantirsi un ambiente di elevato standard di vivibilità grazie a spazi ampi e aperti, a prezzi più contenuti delle grandi città

In che Regione conviene comprare?

Appurato che è il momento di comprare una casa in campagna, quali sono le zone migliori?

Bisogna trovare degli immobili che sono disponibili ancora a prezzi ragionevoli. In aree come quelle di Montalcino (in provincia di Siena) o del Monte Argentario o nel comune di Bordighera i prezzi sono già alle stelle

Si potrebbe ancora trovare qualche buon affare ne vari comuni del Monferrato, all’interno delle province di Alessandria, Asti e del bresciano, ideali anche per la vicinanza ai grandi centri urbani come Torino e Milano.

Anche nel sud Italia si possono ancora trovare case di campagna a prezzi interessanti. Occhio alla provincia di Catania e nel ragusano. E nei paesini di piccole dimensioni dell’avellinese e beneventano

