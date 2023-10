Dopo una prima parte della settimana all’insegna dell’incertezza, le ultime due sedute hanno portato i mercati azioni americani di fronte a una scelta secca: reagire o affondare. Come vedremo nella sezione relativa all’analisi grafica, infatti, le quotazioni sono a contatto con livelli chiave rotti i quali il ribasso potrebbe ulteriormente accelerare. Le prime sedute di settimana prossima, quindi, potrebbero avere un ruolo molto importante in quello che potrebbe accadere fino a fine anno.

Reagire o affondare, questa potrebbe essere l’alternativa di breve per i mercati azionari americani: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 27 ottobre a quota 32.417,59, in ribasso dell’1,12% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,14%

Time frame giornaliero

Quanto successo nelle ultime due settimane è molto chiaro. Premesso che la tendenza principale è ribassista, notiamo come a inizio mese le quotazioni abbiano rimbalzato andando ad arrestare la loro corsa contro la resistenza chiave in area 34.000. Questa battuta di arresto ha provocato un movimento ribassista che ha portato il Dow Jones a contatto con il forte supporto in area 32.336.

La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario illustrato in figura. In caso contrario, le quotazioni potrebbero rimbalzare, ma solo oltre quota 34.000 si potrebbe parlare di una ripresa del rialzo.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura ha favorito un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, ha favorito una discesa verso il supporto in area 33.289 che è stato rotto in chiusura settimanale e adesso potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero recuperare il supporto appena rotto in area 33.289, allora potrebbero ripartire al rialzo. In questo caso il livello chiave da monitorare con attenzione sarebbe sempre quello in area 36.150. Questo livello, infatti, corrisponde ai massimi annuali e la sua rottura potrebbe dare molta forza ai rialzisti.

