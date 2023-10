Come fare fruttare un bel gruzzoletto in poche settimane con i BOT a sei mesi o con il conto deposito

Come fare fruttare un bel gruzzoletto in poche settimane -Foto da pexels.com

Quanto puoi guadagnare investendo 10.000 euro in un BOT semestrale o in un conto deposito sempre per sei mesi? Analizziamo le due soluzioni e scopriamo quali sono i rispettivi rendimenti.

Può accadere che un investitore tenga dei soldi fermi sul conto per qualche mese in vista di un acquisto nel breve periodo. Potrebbe essere qualcuno che ha venduto una casa e nell’attesa dell’acquisto di una nuova, ha una certa somma disponibile. La soluzione più semplice è quella di lasciare il capitale sul conto. Ma è anche la soluzione meno conveniente. Con gli attuali rendimenti di mercato anche una piccola somma investita in BOT semestrali o in un conto deposito può fruttare un bel gruzzoletto.

Caratteristiche del BOT Semestrale

Il BOT semestrale è un titolo di Stato italiano a breve termine con una durata di 6 mesi. Si può acquistare in asta oppure si può acquistare sul mercato secondario della Borsa italiana. Periodicamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze lancia un’asta per BOT con varie scadenze a seconda delle sue necessità. Il vantaggio dell’acquisto in asta è l’assenza di commissioni, che invece di applicano se si acquista il BOT sul mercato. Nell’ultima asta, quella di settembre 2023 il BOT semestrale è stato assegnato a un rendimento che ha sfiorato il 4% lordo annuo. Al netto della tassazione del 12,5%, il rendimento netto è sceso al 3,5% su base annua.

Caratteristiche del conto deposito semestrale

Il conto deposito è un prodotto bancario che offre un tasso di interesse su somme depositate per un periodo di tempo specifico. Negli ultimi mesi le banche fanno a gara per attirare nuovi depositi, offrendo rendimenti sempre più elevati. Oggi si può arrivare anche ad ottenere un rendimento lordo del 5,75%, ovviamente a determinate condizioni e per le scadenze più lunghe. Ma anche i rendimenti per conti deposito a sei mesi sono molto interessanti. Al momento della scrittura di questo articolo, il rendimento migliore dei conti deposito a 6 mesi era del 4,5% lordo annuo. Ma al netto della imposizione fiscale del 26%, l’interesse scende al 3,3%

Come fare fruttare un bel gruzzoletto con BOT o conto deposito

Supponiamo di investire oggi 10.000 euro in un BOT semestrale o in un conto deposito. Ipotizziamo un investimento nel BOT semestrale con scadenza ad aprile del 2024, quindi tra sei mesi. Al momento della scrittura dell’articolo sul sito della Borsa italiana si leggeva un rendimento netto annuo del 3,5%. Simulando un investimento di 10.000 per 6 mesi, il guadagno sarebbe di 120 euro circa al netto di commissioni e imposizione fiscale.

Adesso scopriamo come fare fruttare un bel gruzzoletto con il migliore conto deposito impiegando questa cifra per sei mesi. In base alla simulazione, investendo i 10.000 euro nel migliore conto deposito, oggi si otterrebbe un guadagno di circa 164 euro. Nonostante il rendimento netto sia minore per il conto deposito, il guadagno è maggiore. La differenza la fanno le commissioni e le spese di gestione bancarie.