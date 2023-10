Voglia di un weekend fuori porta senza spendere tanto? Ecco dove andare e quali vestiti mettere in valigia

Scegli tra alcune delle destinazioni italiane più belle in autunno e scopri come organizzare i bagagli per vivere al meglio la tua prossima avventura.

Il fine settimana è ormai alle porte e molti si preparano ad una partenza last minute per evadere un po’ dalla solita routine.

Diverse le offerte e le promozioni sui voli valide su trasferte nazionali o europee, da sfruttare subito per risparmiare il più possibile.

Ma se non ti interessa fare lunghi viaggi perché tutto quello che cerchi è semplicemente un po’ di tranquillità quasi a portata di mano?

Ecco le migliori destinazioni per quando hai voglia di un weekend fuori porta senza spendere tanto.

L’Italia, d’autunno

È bene ribadire che il nostro Paese è una miniera di paesaggi suggestivi, anche e soprattutto nella stagione autunnale.

I colori del foliage sono un vero toccasana per gli occhi e lo spirito e sono tantissime le mete tra cui scegliere, partendo dalle Langhe.

Non solo ci si può immergere nello spettacolo della natura, ma anche degustare i prodotti tipici dell’enogastronomia, magari gratuitamente grazie alle sagre autunnali.

Lo stesso discorso vale anche per altre destinazioni di tutto rispetto come il lago di Braies o la Val di Fumo, in Trentino Alto Adige.

In alternativa, altre tappe consigliate in questo periodo sono la Val d’Orcia e i dintorni del lago d’Iseo.

Voglia di un weekend fuori porta senza spendere tanto? Si parte, ma occhio ai bagagli

L’unica incertezza rispetto ai fine settimana fuori casa di questa stagione è il meteo: più l’autunno incalza e più il tempo è ballerino.

Quindi cosa mettere in valigia per andare sul sicuro e vestirsi con indumenti caldi e comodi senza tuttavia rinunciare al buon vestire?

Le parole d’ordine che caratterizzano i capi d’abbigliamento da portare con sé sono versatilità e, soprattutto, funzionalità.

Diversi i must have da prendere in considerazione senza alcuna ombra di dubbio, a partire dalla felpa con cappuccio.

Sfoggiata sotto ad un trench o un giubbotto di pelle diventa subito più elegante.

Per quanto riguarda i pantaloni, meglio puntare sul modello cargo con maxi tasche o su un classico paio di jeans.

E per quanto riguarda le scarpe, due le possibili scelte: sneakers o anfibi.

Infine, un occhio di riguardo va riservato anche agli accessori come gli occhiali da sole, il cappellino con visiera o la borsa tracolla.