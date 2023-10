Ecco quanto costa comprare casa alla Garbatella il quartiere dove è nata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

La Garbatella è uno dei quartieri più caratteristici e autentici di Roma, nonché il luogo di nascita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ecco quanto costa oggi comprare un bilocale in questa zona.

La Garbatella, così come la conosciamo oggi, nasce circa 100 anni fa come borgata operaia. In origine questa era un’area di Roma semi disabitata e coperta da vigne e pascoli. Il suo nome deriva forse dal fatto che nella zona era coltivata la vite in un modo che era definito barbata o barbatella. Secondo un’altra ipotesi, il nome sarebbe legato alla proprietaria di un’osteria, soprannominata garbata e bella. Qui è nata il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un quartiere ricco di arte e cultura

Qui l’Istituto Case Popolari (ICP) costruì 62 lotti ispirati alle case giardino inglesi, con i cortili interni e gli spazi adibiti ad orto personale. Negli anni trenta questi lotti ospitarono le famiglie operaie sfollate dal regime fascista dai quartieri centrali. Così nasce la nomea di un quartiere abitato da persone e famiglie di antica romanità.

La Garbatella non è solo un quartiere popolare, ma anche un luogo ricco di arte e cultura. Qui sorge la chiesetta dedicata ai santi Isidoro ed Eurosia, le catacombe di Commodilla e la chiesa di San Paolo fuori le mura. Il quartiere ha fatto da sfondo anche a numerosi film e serie tv. Tra questi ci piace ricordare il film di Nanni Moretti, Caro Diario.

Ecco quanto costa comprare casa in questo quartiere

La Garbatella oggi è un quartiere in crescita e in trasformazione, che ha saputo mantenere il suo fascino originario pur adeguandosi ai tempi moderni. È una zona molto vivibile e ben collegata al centro storico. È anche una zona molto ambita dal punto di vista immobiliare, sia per chi cerca una casa da abitare sia per chi vuole investire. Ma ecco quanto costa comprare casa in questo quartiere.

Secondo il sito Immobiliare.it*, il prezzo medio delle case in vendita alla Garbatella è tra 2.800 euro e 4.400 euro circa. La media è di circa 3.500 euro al metro quadro. Per comprare un bilocale di circa 50 metri quadri bisogna quindi mettere in conto una spesa di almeno 150.000 euro. Secondo il portale immobiliare, al momento della scrittura dell’articolo era in vendita un bilocale di 50 metri quadri a 115.000 euro, in buone condizioni. Sempre in via Costantino era in vendita un bilocale di 67 metri quadri a 159.000 euro. Inoltre non mancano le occasioni della case all’asta.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)