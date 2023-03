Ravioli che si rompono sempre in cottura? Ecco i segreti delle nonne per evitare di combinare disastri

I segreti per non far rompere i ravioli in cottura-proiezionidiborsa.it

Per evitare che i ravioli si rompano durante la cottura è necessario seguire i consigli delle nonne. Ma quali sono questi segreti per preparare una pasta ripiena perfetta e gustosa? Scopriamo insieme i passaggi fondamentali per non sbagliare.

La pasta fatta in casa è un’arte che si tramanda da generazioni. Un impasto facile da fare, realizzato con la farina e le uova. Una volta pronto, possiamo stenderlo con il mattarello, proprio come facevano le nostre nonne. Oppure utilizzare la macchina per tirare la pasta. L’importante è ottenere una sfoglia elastica e molto sottile.La pasta fresca è un prodotto genuino ed economico, che regala molte soddisfazioni. Una volta ottenuta una palla morbida, possiamo decidere di preparare la topologia di pasta che vogliamo. Delle semplici tagliatelle, oppure i tortellini, i ravioli, ecc.

I ravioli, ad esempio, sono un piatto tipico della cucina italiana. Di forma quadrata o tonda e di solito farcita con un ripieno di carne, verdure, pesce o ricotta.

Una pasta buonissima che possiamo condire in vari modi e come più ci piace. Ravioli che si rompono sempre in cottura?

Ecco gli errori da evitare

Ma ti è mai capitato che una volta versati nell’acqua di cottura, i ravioli si aprano facendo uscire tutto il ripieno?

Per evitare questo disastro, vediamo quali sono gli errori da non commettere mai.

Prima di spiegare come cuocere i ravioli, è importante occuparsi dell’impasto. Spesso non ci pensiamo, ma una volta ottenuto il classico panetto, dobbiamo necessariamente farlo riposare (circa 30 minuti e chiuso in una pellicola), così da permettere alla maglia glutinica di formarsi.

È il momento di tirata la pasta, ma assicuriamoci che non sia né troppo umida, né secca. Un trucchetto per sigillare i bordi

Chiudere perfettamente i ravioli è molto importante. Se non lo facciamo bene rischiamo che la pasta si rompa durante la cottura.

È fondamentale fare aderire perfettamente tutti i lati ed evitare le bolle d’aria. Per facilitare l’operazione, possiamo bagnare i bordi con qualche goccia di acqua o dell’albume d’uovo.

Inoltre, un ripieno troppo abbondante e umido potrebbe creare dei problemi in cottura. Ad esempio, se abbiamo deciso di riempire i ravioli con degli spinaci, assicuriamoci di strizzarli per bene prima di utilizzarli.

Attenzione alla cottura

Arriviamo al momento di cuocere la pasta. Abbassiamo la fiamma prima di gettare i ravioli in acqua. Per evitare che si attacchino tra loro, versiamoli un po’ per volta e aggiungiamo, in acqua, qualche cucchiaio di olio.

Una regola fondamentale: appena i ravioli salgono a galla, togliamoli e scoliamoli subito. Per compiere questa operazione, è

importante utilizzare la schiumarola. In questo modo saremo sicuri di non rovinare la nostra pasta.

Ravioli che si rompono sempre in cottura? Se non vogliamo combinare un disastro e portare in tavola una pasta fatta in casa senza il ripieno, allora cerchiamo di cuocerla in abbondante acqua, utilizzando una pentola molto capiente.