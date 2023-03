Casa con vista mare anche a 42.000 euro in questa splendida Regione amata in tutto il Mondo

Se stai pensando di acquistare una casa al mare, l’Italia con i suoi 8.000 km di coste offre migliaia di opportunità. Una Regione italiana amata per la sua cucina, i suoi tesori artistici e per il divertimento offre centinaia di appartamenti vicino al mare. Qui si può anche scovare un appartamento a pochi metri dalla spiaggia ad un costo incredibile.

Una casa al mare può essere un’ottima soluzione per chi vuole godere della vista del mare e del relax della spiaggia. Ma potrebbe rivelarsi anche un ottimo investimento.

Una casa al mare alla portata di tutte le tasche

La scelta della casa ideale al mare dipende dalle singolari esigenze e dal budget a disposizione. Possiamo scegliere tra molte opzioni, come case con vista mare, appartamenti vicino alla spiaggia o ville indipendenti con piscina. Coloro che hanno un budget elevato di oltre 200.000 euro avranno molte opzioni tra cui scegliere. Ma chi ha un budget più contenuto non deve disperare, poiché sono disponibili case vista mare a prezzi a volte incredibili.

Ad esempio, in Liguria è possibile trovare case a meno di 50.000 euro, di dimensioni ridotte ma vicinissime al mare. In Toscana, lungo la costa che va da Massa Carrara a Grosseto, si possono trovare occasioni a prezzi impensabili. Qui si possono scovare appartamenti vista mare anche a 40.000 euro.

Casa con vista mare anche con 42.000 euro in Emilia Romagna

Se stai cercando una casa al mare, in Emilia Romagna puoi trovare offerte di ogni tipo. Anche se hai un budget limitato, è possibile trovare un appartamentino a pochi metri dalla spiaggia a un prezzo abbordabile per tutti. Per esempio, a Rimini in zona Rivazzurra è in vendita un piccolissimo monolocale. Le dimensioni sono davvero ridotte ma ha due pregi, è a 300 metri dal mare e costa 42.000 euro.

Chi cerca qualcosa di più elegante e di maggiori dimensioni dovrà spendere qualcosa in più, ma non troppo. Per esempio, sempre nella stessa zona di Rimini, Rivazzurra, è in vendita un attico completamente ristrutturato di 25 metri quadri a pochi metri dal mare. Questa soluzione ha un costo di 67.000 euro.

Altra soluzione molto interessante si può trovarla sul Lido di Adriano, sul tratto di costa verso cui guarda Ravenna. Qui è in vendita un bilocale di 60 metri quadri in un residence con due piscine. L’appartamento, a soli 200 metri dal mare, ha anche una terrazza di 30 metri quadri e gode di posto auto privato. Il prezzo è di 69.000 euro.

L’appartamento come investimento

Se decidi di acquistare una casa al mare, potresti anche pensare di affittarla a turisti durante i periodi in cui non la utilizzi. Questo potrebbe generare un reddito aggiuntivo e ridurre i costi della proprietà. L’Emilia Romagna è una Regione amata in tutto il Mondo e trovare inquilini anche in primavera e in autunno, oltre che in estate, non sarà difficile.

In questo caso, tuttavia, chi desidera anche affittare, prima di comprare, dovrebbe considerare anche alcuni aspetti pratici. Per esempio, una casa con vista mare anche a 42.000 euro dovrebbe essere vicina a supermercati, ristoranti, trasporti pubblici, stazioni e aeroporti. Appartamenti in zone ben servite si affittano più facilmente.

(n.d.r. Tutte le offerte sui siti di compravendita immobiliare che operano nelle zone citate).