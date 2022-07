L’estate è un momento fondamentale per l’orto. Molti pensano che sia una stagione in cui ci si limita a raccogliere. Ma sbagliano, perché la nostra terra è pur sempre un piccolo ecosistema vivo. Di certo, tra gli aspetti preoccupanti, ci potrebbero essere le invasioni di animali poco apprezzati. Alle volte bruchi, lumache o parassiti rischiano di insinuarsi tra le foglie e moltiplicarsi. Spesso le danneggiano, oppure direttamente le divorano.

Ma esistono anche altri problemi che riguardano direttamente l’orto, la terra e la gestione dell’acqua. Saremo ben consci dell’urgenza di risolvere la scarsità d’acqua nei mesi estivi. Ovviamente compiere una buona pacciamatura potrebbe evitare l’evaporazione dell’acqua che forniamo loro. Ma pochi conoscono l’importanza della sarchiatura estiva. Vediamo, quindi, in cosa consiste e perché in determinati momenti risulterebbe fondamentale farla oltre a raccogliere e seminare d’estate.

Un procedimento che può migliorare il rendimento

Come avremo notato il clima estivo è doppiamente pericoloso. Non solo per le altissime punte di calore che rischiano di bruciare le foglie e seccare le radici. Ma anche perché quegli scarsi fenomeni piovosi rischiano di avere carattere temporalesco. Persino grandinate improvvise potrebbero cadere su fiori e piante. La minaccia, in questi casi, non è solo diretta fisicamente contro parti della pianta che si potrebbero danneggiare. Infatti, l’improvviso strato addensato sulla superficie dell’orto rischia di essere molto pericoloso. Una copertura di crosta ricoperta di umidità che rischia di portare parassiti ed erbe infestanti.

Risulta così fondamentale lavorare il terreno attorno alle piante ma anche nella parte sgombra dell’orto. In questo modo la terra potrà respirare e si eviteranno pericolosi ristagni d’acqua.

Oltre a raccogliere e seminare d’estate dovremmo preparare l’orto all’arrivo dell’autunno con questo lavoro

Non sempre è necessario un sarchiatore. Spesso basta una zappa in modo da lavorare in maniera soffice e superficiale la terra. Assicuriamoci di togliere qualsiasi traccia di erba infestante dalla superficie, visto che potrebbero rubare nutrienti fondamentali per il nostro orto. Ricordiamo però che la sarchiatura funziona soprattutto quando le erbe infestanti sono ancora piccole.

Inoltre facciamo molta attenzione qualora le piante siano già grandi. In genere questa operazione si raccomanda per le piante non ancora completamente sviluppate. In presenza invece di apparati radicali importanti il rischio è quello di danneggiarli.

Non dimentichiamo poi di rincalzare gli ortaggi dopo i temporali. Aggiungere terra alla base delle coltivazioni aumenta la stabilità della pianta incentivando la creazione di nuove radici.

In molti hanno risolto il problema della crisi idrica in giardino con un semplicissimo investimento che potrebbe aiutarci nei mesi estivi.

