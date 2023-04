Abbiamo visto che nei giorni scorsi l’inflazione si è abbassata ai livelli del 2021, e questo dovrebbe confermare che la FED per il momento non continuerà ad alzare i tassi. Cosa invcece monitorare su altri fronti? Ci sarà recessione o atterraggio morbido dell’economia? Siamo all’inizio della stagione dele trimestrali e riteniamo che gli utili non subiranno una forte contrazione, e gli outlook non faranno percepire la stessa cosa all’orizzonte. La nostra view è proprio questa, e al momento continuiamo a non modificarla: nei prossimi mesi le probabilità sono per un rallentamento, un atterraggio morbido dell’economia.

Tassi fermi ed economia moderata sarebbero benzina per i mercati azionari. Tassi al ribassi invece, come prosetta qualcuno, nelle serie storiche hanno sempre fatto iniziare ribassi di medio periodo. E se i tassi continuassero a salire? Si dovrà vedere come andrebbero a bilancairsi con il ciclo economico. Questi argomenti terranno banco nei prossimi mesi, e questi sono i pericoli che deve affrontare il Toro di Wall Street.

Sell in may and go away

Il rialzo continuerà oppure siamo giunti a un momento di pausa di qualche mese? Stiamo per entrare in un’area temporale dove i rendimenti dei mercati tendono a peggiorare. Infatti, il periodo ottobre/aprile ha quasi sempre mostrato percentuali di rendimento maggiore a quello maggio/settembre. Cosa attendere questa volta?

Le statistiche sono contrarie al sell in may and go away! I prossimi mesi di quest’anno, che è il terzo del ciclo decennale ed il terzo del ciclo presidenziale, dovrebbero portare a rendimenti positivi, e la prossima correzione dovrebbe attendersi fra agosto e ottobre.

Torniamo al breve termine.

La giornata di ieri si è chiusa con segno positivo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.029,70

Nasdaq C.

12.166,27

S&P500

4.146,22.

I pericoli che deve affrontare il Toro di Wall Street: i livelli di lungo termine da mantenere al rialzo

Quali sono i livelli che manterranno il trend di breve al rialzo?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera dei seguenti prezzi:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

Quali sono i livelli che manterranno il trend di lungo al rialzo?

La tenuta in chiusura di seduta settimanale dei seguenti prezzi:

Dow Jones

31.428

Nasdaq C.

10.980

S&P 500

3.803.

Si procederà per step, ma per il momento non ravvisiamo elevate probabilità a sfavore del rialzo di breve e lungo termine.

