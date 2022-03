Rappresentano un’icona della storia italiana questi 5 incantevoli bar dove prendere il caffè almeno una volta nella vita

Quando si parla dell’Italia si pensa sempre al buon cibo, ai paesaggi, al mare ed al calore che contraddistingue lo stivale da Nord a Sud. Amata da tanti e invidiata da molti, la nostra meravigliosa terra offre tantissime opportunità ai turisti che la visitano in lungo e in largo.

Si pensi a Roma, Firenze, Milano, Torino e alle tante città d’arte che ne fanno da cornice. Ma si pensi anche ai bellissimi borghi sparsi su tutto il territorio e che rendono l’Italia un luogo magico e incantato.

Oltre ai monumenti più famosi e che tutti conosciamo, c’è qualcos’altro che attira l’attenzione e la curiosità di chi visita la penisola: i caffè. Ma come i caffè? Proprio così, parliamo dei bar più noti e caratteristici che rappresentano un’icona della storia italiana. Fulcro di eleganza e cultura, in questi luoghi si incrociano il presente e un passato che non passerà mai di moda. Non solo storia e bellezza, ma anche prodotti tipici e caffè caldo contribuiscono alla creazione di un ambiente caloroso e di un’atmosfera familiare.

Ma quali sarebbero questi bar così noti in tutto il Mondo o quantomeno in tutta Italia e, soprattutto, dove si trovano? Scopriamolo subito.

Rappresentano un’icona della storia italiana questi 5 famosissimi bar dove prendere il caffè almeno una volta nella vita

Iniziamo dal primo, il bellissimo Antico Caffè Greco. Storico bar romano, si trova in via del Corso, cuore dello shopping e del lusso sfrenato di tutta la Capitale.

Nato nel lontano 1760, la sua fama lo precede e rappresenta una tappa fissa per i turisti più appassionati.

Proseguiamo in una città non troppo distante da Roma, la bella e calorosa Napoli. Qui fa da padrone il caffè Gambrinus, un riferimento per tutti i napoletani sin dal lontano 1860.

Spostiamoci a Trieste, dove ci accoglie il maestoso Caffè degli Specchi posizionato nella centralissima Piazza Unità d’Italia, da cui si scorge perfettamente il mare.

Andiamo adesso in Veneto e precisamente a Padova, in cui troviamo il Caffè Pedrocchi che ci accoglie nelle sue sale colorate.

Concludiamo con l’ultimo bar, anch’esso in terra veneta ma stavolta nella meravigliosa città di Venezia.

Ed eccoci davanti al Caffè Florian situato in Piazza San Marco, che ci ammalia con i suoi tetti artistici ed i suoi deliziosi manicaretti.

Potrebbe essere la buona scusa per girare tutta l’Italia e scoprire posti e realtà nuove che ci lasceranno piacevolmente sorpresi già dal primo… sorso.

