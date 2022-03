La Pasqua si avvicina e così anche le tanto desiderate ferie. Il Natale è passato già da un po’ e mentre attendiamo l’arrivo dell’estate, proprio le vacanze pasquali ci permettono di riposare per qualche giorno. Le giornate si stanno allungando, il clima sta diventando mite e la primavera è già iniziata. Insomma, finalmente potremo goderci il tepore delle belle giornate e la spensieratezza di qualche momento di relax.

Molti ne approfittano per trascorrere qualche giorno fuori porta e conoscere posti nuovi. Potremmo pensare alle grandi città, andare all’estero o visitare un’altra volta Roma, Milano, Firenze e così via. Non ci sarebbe nulla di male, ma magari stavolta abbiamo voglia di scoprire posti diversi dalla solita metropoli. Uno o più piccoli borghi ad esempio, da visitare in un weekend e assaporare la tranquillità di cui abbiamo bisogno.

Per andare incontro ai Lettori desiderosi di uno stacco fatto di benessere e realtà genuine, gli esperti di viaggi di ProiezionidiBorsa hanno avuto un’idea. Quest’idea ha a che fare con la sfida chiamata “il borgo dei borghi” che decreta quale piccolo Comune o sobborgo meriti la vittoria.

Scopriamo qualche dettaglio in più.

Sono in lizza per la vittoria del 2022 questi 20 borghi italiani dai tratti suggestivi e pittoreschi

Ogni anno si tiene questo simpatico concorso che vede protagonisti diversi borghi italiani da Nord a Sud della penisola. È possibile esprimere la propria preferenza su internet e le votazioni resteranno aperte sino al prossimo 3 aprile.

Nell’attesa di conoscere il fortunato vincitore, passiamo in rassegna i 20 in lizza per la vittoria del 2022.

Iniziamo quindi dal Nord e scendiamo sino alle due isole maggiori:

Millesimo, provincia di Savona (Liguria);

Varallo, provincia di Vercelli (Piemonte);

Verres, provincia di Aosta (Valle d’Aosta);

Tremezzo, provincia di Como (Lombardia);

Levico Terme, provincia di Trento (Trentino-Alto Adige);

Soave, provincia di Verona (Veneto);

Clauiano, provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia);

Compiano, provincia di Parla (Emilia-Romagna);

Castelfranco Piandiscò, provincia di Arezzo (Toscana);

Trevi, provincia di Perugia (Umbria);

Pergola, provincia di Pesa-Urbino (Marche);

Ventotene, provincia di Latina (Lazio);

Navelli, provincia de L’Aquila (Abruzzo);

Riccia, provincia di Campobasso (Molise);

Vico del Gargano, provincia di Foggia (Puglia);

Sant’Agata sui due Golfi, provincia di Napoli (Campania);

Pietragalla, provincia di Cosenza (Calabria);

Sutera, provincia di Caltanissetta (Sicilia);

Cabras, provincia di Oristano (Sardegna).

A ciascuno il suo

Come possiamo notare, i candidati corrispondono ad uno per Regione, così da garantire a ciascuna la possibilità di partecipare. E per i visitatori che decideranno di scoprirne almeno uno, beh, sarà facile scegliere proprio in base alla vicinanza.

Sono in lizza per la vittoria e abbiamo l’imbarazzo della scelta. Ciascuno di questi piccoli Mondi nasconde un patrimonio che probabilmente non immaginiamo neppure.

Nell’attesa della classifica finale, non ci resta che scegliere e visitare il nostro preferito o il più facile da raggiungere in auto o in treno.

