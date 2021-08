Quanti sono gli oli naturali che possiamo usare per i nostri capelli? Sono veramente tanti e alcuni di questi quasi nessuno li conosce. Sentiamo sempre parlare degli stessi, come ad esempio quello di ricino, di semi di lino, di Argan o di cocco. Ma quest’olio poco conosciuto è fantastico per eliminare doppie punte dai capelli e renderli luminosi, per questo è importante sempre informarsi e conoscere nuovi prodotti. Anche perché il capello tende ad abituarsi a quella sostanza e quindi, dopo un po’, non è più efficace come lo era un tempo. Infatti, molti tricologi consigliano di cambiare lo shampoo dopo un po’ di anni che lo si usa.

Il ritorno dalle vacanze al mare

Ora che siamo tornati dalle vacanze abbiamo bisogno più che mai di una bella bomba di idratazione per i nostri capelli. E come abbiamo consigliato in passato anche un di un bel taglio di capelli. Con l’arrivo di settembre un taglio nuovo ci sta alla perfezione, soprattutto per eliminare i capelli che il sole ha rovinato. Ad esempio questo è il taglio di capelli per l’inverno adatto a tutte e facile da mantenere. Oltre al taglio però dobbiamo idratare, e quindi vediamo ora come realizzare una bellissima maschera con questo olio sconosciuto, ma molto efficace.

Quest’olio poco conosciuto è fantastico per eliminare doppie punte dai capelli e renderli luminosi

Stiamo parlando dell’olio di cardo. Molti lo conoscono per i suoi numerosi benefici legati al fegato. Ma pochi sanno che fa benissimo anche ai capelli. E quindi possiamo realizzare delle spettacolari maschere con questo ingrediente.

In realtà esistono due modi per usare. Il primo è usarlo puro sui capelli, in questo modo si avrà un’azione intensa. Il secondo è quello di unirlo ad altri ingredienti naturali. Se lo usiamo puro una volta steso sui capelli, prendiamo un asciugamano e avvolgiamolo attorno ai capelli. Questo serve a far assorbire per bene tutte le proprietà dell’olio di cardo. Aspettiamo circa 30 minuti e poi possiamo sciacquare via l’olio. Laviamo molto bene i capelli ed evitiamo di lasciare residui perché potrebbero ingrassare la cute.

Dove possiamo trovare l’olio di cardo

L’olio di cardo, per quanto poco conosciuto, non è affatto impossibile da trovare. Quest’olio si può trovare in erboristeria e negli shop di prodotti biologici. Ovviamente è possibile acquistare questo prodotto anche online, dove si trovano prodotti ottimi e a prezzi convenienti.

Approfondimento

Costa pochissimo questo sapone fatto a mano che deterge il viso in modo totalmente naturale.