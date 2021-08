Siamo sempre più attenti ai vari prodotti cosmetici che usiamo sulla nostra pelle e sul viso. Molti di questi spesso non contengono solo ingredienti naturali, ma contengono anche ingredienti chimici. E non solo sono dannosi per il nostro organismo, ma anche per l’ambiente. E allora arriva da lontano e costa pochissimo questo sapone fatto a mano che deterge il viso in modo totalmente naturale, così potremo dire addio finalmente a tutto ciò che non è bio.

Il recente esempio delle creme solari che non rispettano l’ambiente

Un’importante messaggio arriva da alcuni paesi lontani come Hawaii, Messico e l’isola caraibica di Bonaire. Questi, infatti, avrebbero vietato l’uso di creme solari contenenti ossibenzone e octinossato. Filtri solari chimici apparentemente responsabili dello sbiancamento dei coralli e della degradazione della flora e della fauna marina. Ma ovviamente non è un problema che riguarda solo quei Paesi. Infatti moltissime aziende di solari stanno seguendo la stessa linea guida anche qui in Italia e stanno commercializzando creme che rispettano la pelle e il mare.

Questo è solo un recente esempio di come alcuni prodotti in commercio possano contenere ingredienti che non rispettano affatto l’ambiente. Motivo per cui conviene sempre scegliere prodotti biologici ed eco sostenibili, come questo sapone viso totalmente naturale.

Costa pochissimo questo sapone fatto a mano che deterge il viso in modo totalmente naturale

Molto spesso quindi inconsapevolmente acquistiamo prodotti che possono danneggiare l’ambiente circostante e, in casi gravi, anche la nostra pelle, magari tramite causando reazioni allergiche. Vediamo allora un prodotto totalmente naturale da usare per detergere il viso.

Stiamo parlando del sapone nero. Il sapone nero è originario dell’Africa e proprio lì si tramanda di generazione in generazione il corretto modo per realizzarlo. Grazie alla globalizzazione alcuni prodotti sono arrivati anche in Italia e alcuni di questi sono veramente ottimi.

Il sapone nero è fantastico da usare nella skincare quotidiana, quindi al mattino e alla sera. Si presenta come un sapone solido, molto morbido e delicato. Gli ingredienti ovviamente sono tutti di origine naturale, è fatto a mano ed è disponibile sia online sia nei negozi bio fisici.

Cosa c’è dentro?

Il sapone nero è composto principalmente da una parte di emollienti naturali, acqua e ceneri di origine vegetale. Come ad esempio il burro di Karité, di cacao, olio di palma, bucce di platano e polvere di baccelli di cacao. Ovviamente in commercio esistono moltissime varianti, come quelle che contengono limone o il miele.

Il prezzo va dai 3 ai 10 euro e si può acquistare nelle erboristerie oppure nei negozi online.

