Ogni tanto proviamo ad aggiungere alla nostra dieta qualche nuovo cibo o qualche bevanda mai assaggiata, per migliorare le nostre condizioni di salute. Questa può essere una buona idea, perché come sappiamo i cibi che assumiamo possono avere effetti positivi sul corpo.

Ad esempio, se vogliamo rallentare il nostro invecchiamento, potremmo iniziare a mangiare verdure più ricche di antiossidanti, come la verza. Se, invece, soffriamo il caldo dell’estate, potremmo aumentare il consumo di cibi freschi per tutelarci da colpi di calore. In generale, se pensiamo che la nostra dieta abbia bisogno di qualche aggiustamento, la cosa migliore da fare è rivolgersi al dietologo.

In questo articolo vogliamo soffermarci su una bevanda che qualcuno potrebbe iniziare a prendere per evitare problemi di stomaco, ma che ha una controindicazione seria. Infatti, molti ignorano che questa comune bevanda che aiuta la digestione potrebbe essere tossica. Vediamo di cosa si tratta.

Il caffè digeribile

Alcune persone scelgono di bere caffè d’orzo per aiutare la digestione. Questo tipo di caffè è preparato a partire dai semi dell’orzo, un cereale che viene utilizzato in molti modi in cucina.

Per fare il caffè d’orzo si tosta il cereale, lo si macina e poi si prepara in maniera simile al comune caffè. Questa bevanda ha un grande vantaggio rispetto alla sua controparte tradizionale. Il caffè d’orzo, infatti, non contiene caffeina, quindi è adatto a coloro che hanno problemi con questo ingrediente. Per cui chi è agitato o ansioso non si deve preoccupare, con l’orzo non si rischia di essere sovraeccitati.

Molti ignorano che questa comune bevanda che aiuta la digestione potrebbe essere tossica

Questo caffè, inoltre, viene utilizzato come antinfiammatorio e soprattutto come aiuto alla digestione. Non dimentichiamo, poi, che contiene un buon numero di sostanze utili per l’organismo. Tra queste troviamo la vitamina B3, il potassio, il fosforo ed il calcio.

Tuttavia, anche il caffè d’orzo ha alcune controindicazioni. Contiene, infatti, una sostanza detta acrilamide, che ad alte dosi può essere tossica per l’organismo. Per cui, se vogliamo evitare problemi, cerchiamo di non esagerare con il consumo di questa bevanda. La moderazione, come al solito, è la cosa migliore.

In particolare, se siamo persone che soffrono di problemi di digestione, prima di tutto è bene rivolgersi al medico e poi sarà lui che ci dirigerà verso il miglior alimento per digerire meglio. Potrà essere il caffè d’orzo, ma magari saranno altri preparati.