Durante l’estate spesso rimaniamo fuori casa a lungo, passando dal lavoro all’aperitivo con lo stesso outfit. Per questo una delle caratteristiche fondamentali dei capi di moda di questo periodo è la versatilità. In più, le alte temperature ci spingono a scegliere tessuti leggeri e ariosi, che non siano troppo fascianti.

Queste sono caratteristiche che un vestito di una nota casa di moda sembra incorporare al meglio. Sarà per questo che lo troviamo facilmente online, indossato dalle amiche e dalle influencer più gettonate. In ogni caso, stavolta non sarà necessario affrontare grandi spese, essendo un abito economico, ma comunque versatile e adatto a ogni fisico.

Ora questo vestito va a ruba perché costa poco ed è perfetto per ogni taglia

Il vestito in questione si presenta come una lunga camicia dalla gonna scampanata che arriva sopra le ginocchia e che fluttua al vento con ogni movimento. Il colletto è a revers e le maniche sono lunghe, con uno sbuffo sui polsi, accentuato da un elastico.

Il motivo per cui quest’abito si adatta a ogni tipo di fisico sta tutto nel punto vita. Infatti, l’abito viene completato da una cintura intrecciata che accentua proprio il punto vita. Così tutte potremo dare l’impressione di avere un fisico a clessidra senza il minimo sforzo.

Il motivo più di moda è astratto, che ricorda vagamente quello tipico del broccato o degli azulejos delle chiese portoghesi. Lo troviamo in diversi colori su sfondo bianco ed è di sicuro effetto, nonché molto versatile. Inoltre, le maniche lunghe rendono quest’abito perfetto anche per la sera.

Come indossare a abbinare il vestito più popolare dell’estate

Sui social questo vestito spopola nelle interpretazioni più diverse. Può infatti essere un comodo abito da giorno, perfetto anche quando si viaggia. Possiamo anche elevarlo per poterlo sfoggiare con orgoglio anche la sera e per occasioni importanti. Ad esempio, possiamo abbinarlo a dei tacchi a stiletto o platform, nonché a sandali o espadrillas. La cintura può diventare il punto focale, magari trasformandola in un gioiello.

Per quanto riguarda invece le borse, possiamo scegliere una mini-bag griffata, molto di moda in questo periodo. In alternativa, come accostamento sono anche perfette borse a tracolla e maxi bag.

Ecco quindi perché ora questo vestito va a ruba, non ci resta che abbinarlo a un paio di scarpe comode ma eleganti, perfette per ogni occasione.

