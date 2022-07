Nell’estate 2022 gli italiani tornano a viaggiare secondo le tendenze in atto prima del diffondersi del Coronavirus. È quanto emerge dagli studi di settore, che evidenziano come la maggior parte dei turisti del nostro Paese sia alla ricerca di destinazioni all’estero che permettano non solo di andare al mare o in montagna, ma anche di tornare a scoprire le bellezze artistiche e culturali della destinazione prescelta.

Superata la paura del Covid, nonostante la situazione non proprio tranquilla, hanno abbandonato le mete vicine, a vantaggio di altre che promettono di soddisfare curiosità intellettuali e desiderio di avventura. Andiamo allora alla ricerca di destinazioni che possano soddisfare queste esigenze.

Una tra le più belle mete d’Europa

Mare blu e spiagge dorate in un Paese da scoprire a due passi dall’Italia. La spiaggia di Drobni Pijesak, in Montenegro, è una delle più belle d’Europa. A dirlo è il The Guardian che, come ogni anno, ha presentato ai propri lettori una lista di località di mare in cui vale la pena trascorrere le proprie vacanze. In questa lista di 40 tra le più belle spiagge d’Europa ce ne sono 5 anche italiane tra cui la bellissima Calamosche, nella Riserva naturale di Vendicari, in Sicilia.

Ma per chi desidera andare all’estero la spiaggia di Drobni Pijesak può costituire un’allettante alternativa. Situata in una baia, è in parte sabbiosa e in parte ghiaiosa. Alle spalle, uliveti e poi montagne, come in tutto il Montenegro. Dista circa 11 km dal centro di Budva ed è facilmente raggiungibile. La spiaggia è libera, ma è possibile anche avere il servizio in spiaggia e trovare servizi di ristorazione. Il mare presenta tutte la sfumature del blu in un contesto suggestivo e, in parte, ancora incontaminato.

Mare blu e spiagge dorate per una vacanza da sogno a un’ora dall’Italia

Il Montenegro si raggiunge con un’ora di volo da Roma ed è un Paese dalle immense risorse ancora da scoprire. È possibile anche andarvi in traghetto da Bari. Ha dimensioni ridotte, ma circa 300 km di coste con spiagge incontaminate e dal sapore selvaggio e mare di un blu particolarmente intenso. Ci sono anche luoghi cari al jet set internazionale, come l’isoletta di Sveti Stefan collegata alla terraferma da una stradina in pietra. È il posto forse più esclusivo dell’intero litorale.

Altro luogo impareggiabile è la città di Kotor dalla struttura medioevale, evidente nelle strade tortuose che confluiscono in piccole piazze. Dichiarata patrimonio Unesco conserva ancora l’antica cinta muraria con le tre porte di accesso alla città. Patrimonio mondiale Unesco è anche il Parco nazionale di Durmitor, per escursioni tra la natura incontaminata. Sono solo alcune delle bellezze da scoprire di un Paese che ha tanto da offrire. È interessante anche l’offerta gastronomica. Da assaggiare pesce freschissimo e carne alla griglia.

