Lavaggi su lavaggi, la nostra lavatrice ha visto davvero una miriade di indumenti entrare nel suo cestello. Perché ovviamente la sua funzione principale è quella di restituirci vestiti puliti e splendenti. Quello che non sappiamo o che non abbiamo mai immaginato, però, è che questo elettrodomestico ci può fornire un enorme aiuto anche in cucina. Ed il modo in cui lo fa è davvero originale e sorprendente.

Per fortuna lo ha scoperto la nostra attentissima Redazione, che ce lo propone proprio qui di seguito. Vediamo allora perché questo utilizzo alternativo della lavatrice è incredibile e ci fa risparmiare un sacco di tempo in cucina.

Un notevole risparmio di energie

Quante volte in cucina ci siamo ritrovati con dei cespi voluminosi di insalata ancora da pulire ed asciugare. Per fare questo si perde davvero molto tempo, e la voglia spesso scarseggia. Ma d’ora in avanti se volessimo, potremmo dare un taglio a questa operazione.

Infatti, potremmo asciugare tutta l’insalata che vogliamo mettendola semplicemente nel cestello della nostra lavatrice. Questo utilizzo alternativo della lavatrice è incredibile e ci fa risparmiare un sacco di tempo in cucina. Secondo alcuni testi, infatti, questo metodo seppur bizzarro si dimostra davvero efficace. Ecco come fare.

Basta usare la centrifuga

Ovviamente non consigliamo di riporre nel cestello la nostra insalata così com’è. Dovremmo infatti inserirla prima in una federa con cerniera, assicurandoci che questa sia ben pulita. A questo punto non resta che metterla in lavatrice ed impostare un programma di centrifuga veloce. O comunque lasciarla dentro per pochi minuti. L’azione della centrifuga la asciugherà a dovere in un batter d’occhio, facendo il lavoro al posto nostro.

Ecco perché questo utilizzo alternativo della lavatrice è incredibile e ci fa risparmiare un sacco di tempo in cucina. Questo piccolo stratagemma si rivela particolarmente utile in alcune situazioni. Ad esempio se si deve cucinare per una famiglia numerosa o per degli ospiti.

Se l’articolo è stato interessante, allora si consiglia anche di leggere “Gli incredibili usi casalinghi alternativi dell’ammorbidente”.