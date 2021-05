Se già tenere in ordine e pulita la casa è importante, occuparsi della pulizia regolare del bagno è fondamentale. La vasca da bagno in particolare può rivelarsi un osso duro, e non sempre è facile capire come rimetterla a nuovo. Ma è incredibile come questo prodotto ci può aiutare a pulire la vasca da bagno in modo semplice ed efficace.

Il segreto sta in una sostanza ben precisa: il nome scientifico è ipoclorito di sodio, ma quasi tutti la conoscono come candeggina. Prima di metterci a pulire è il caso di togliere tutti gli oggetti dai bordi della vasca e dai portasapone, dato che il prodotto potrebbe danneggiarli o macchiarli.

Un’altra accortezza da avere è quella di aprire le finestre, perché respirare i vapori della candeggina è davvero pericoloso, soprattutto se si mescola ad altre sostanze. E non dimentichiamo di proteggere anche noi stessi, in particolare le mani, con un bel paio di guanti.

Ma meglio ancora se ci cambiamo del tutto mettendo vestiti comodi e non troppo eleganti: la candeggina potrebbe macchiarli facendoli scolorire per sempre. Anche un paio di occhiali non sarebbe male, proteggerci gli occhi è importantissimo!

È incredibile come questo prodotto ci può aiutare a pulire la vasca da bagno in modo semplice ed efficace

Per prima cosa, dopo aver preparato la vasca, dovremo aprire il rubinetto, riempire d’acqua calda una spugna e passarla su tutta la superficie. Insistiamo con più forza dove lo sporco è ostinato e dove ci sono le macchie.

Ora possiamo passare la candeggina. Dobbiamo diluirla con acqua, per una misura di 60 millilitri ogni 2 litri d’acqua. A questo punto sempre usando una spugna passiamo la soluzione si tutta la vasca. Lasciamo riposare per 10 minuti.

Ed ecco che possiamo risciacquare con acqua fredda un paio di volte, prima di lasciare asciugare. Ecco fatto!